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IPL 2026 में कब से गेंदबाजी करते दिखेंगे कैमरोन ग्रीन? KKR के बॉलिंग कोच ने दिया गोलमोल जवाब

Apr 05, 2026 09:03 pm ISTVikash Gaur Bhasha, कोलकाता
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कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के गेंदबाजी कोच टिम साउदी ने रविवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सबसे मंहगे विदेश खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने नेट में गेंदबाजी करना फिर से शुरू कर दिया है और वह जल्द ही मैच में गेंदबाजी करते दिखेंगे।

IPL 2026 में कब से गेंदबाजी करते दिखेंगे कैमरोन ग्रीन? KKR के बॉलिंग कोच ने दिया गोलमोल जवाब

कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की शुरुआत आईपीएल 2026 में अच्छी नहीं हुई है। कोलकाता की टीम लगातार दो मैच हार चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत में खरीदे गए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन कब से गेंदबाजी करेंगे? क्योंकि उनकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है। इसको लेकर कोलकाता नाइट राइजर्स के गेंदबाजी कोच टिम साउदी ने जानकारी दी है। टिम साउदी ने रविवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरोन ग्रीन ने नेट में गेंदबाजी करना फिर से शुरू कर दिया है और वह जल्द ही मैच में गेंदबाजी करते दिखेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन उन्होंने इस सत्र में अब तक गेंदबाजी नहीं की है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) उनकी पीठ की सर्जरी के बाद उनके कार्यभार पर नजर रख रहा है। साउदी ने केकेआर के पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''हां, ग्रीन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हैं। वह खुद को गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं। वह ऐसा करना जारी रखेंगे।''

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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हालांकि, इस बात की संभावना कम है कि कैमरोन ग्रीन सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ गेंदबाजी करेंगे, भले ही उन्हें शनिवार को एक अभ्यास सत्र में पूरी रफ्तार से गेंदबाजी करते देखा गया था। रविवार को मैच से एक दिन पहले ईडन गार्डन्स में होने वाली ट्रेनिंग बारिश की वजह से रद्द हो गई, जिसमें ज्यादातर नियमित खिलाड़ी शामिल नहीं हुए, जबकि कुछ घरेलू खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग की, जिनमें अंगकृष रघुवंशी और राहुल त्रिपाठी शामिल थे।

KKR की बात करें तो आईपीएल 2026 के पहले मैच में उन्हें मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था और दूसरे मैच में कोलकाता को सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली। इस तरह टीम अब आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर विराजमान है। खबर लिखे जाने तक सबसे आखिरी पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स है। सीएसके भी दो मैच हार चुकी है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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