MI की दुर्गति के बाद क्या रोहित शर्मा, सूर्या और पांड्या का कटेगा पत्ता? जानिए कोच जयवर्धने ने क्या कहा
मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस दुर्गति के बाद क्या अब टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों से फ्रेंचाइजी कहीं तौबा तो नहीं कर लेगी? ऐसे सवाल उठ रहे हैं।
मुंबई इंडियंस। 5 बार की आईपीएल चैंपियन। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक। उसे आईपीएल 2026 जीतने के दावेदारों में गिना जाता था लेकिन टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। रविवार को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के खिलाफ रोमांचक मैच में हार के साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने का उसका सपना बिखर गया। आईपीएल 2026 में इस दुर्गति के बाद क्या अब मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों से फ्रेंचाइजी कहीं तौबा तो नहीं कर लेगी? ऐसे सवाल उठ रहे हैं लेकिन टीम के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने साफ किया है कि टीम की कोर सुरक्षित है। टीम में नाटकीय बदलाव नहीं किए जाएंगे।
आरसीबी के खिलाफ मैच में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने से सीनियर खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल हुए। इसके जवाब में कोच ने कहा कि कोर ग्रुप टीम के लिए काफी कीमती है।
आप सिर्फ बदलाव ही नहीं करते रह सकते: जयवर्धने
महेला जयवर्धने ने कहा, 'कोर ग्रुप हमारे लिए काफी कीमती है, आप सिर्फ बदलाव ही नहीं करते रह सकते। हम भरोसे के साथ गए, विश्वास के साथ गए...मेरे लिए इससे परे जाना मुश्किल होगा लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम उन पर सवाल उठाए। वे विश्व कप खेलकर आए थे और बहुत ही शानदार विश्व कप रहा। उन्होंने विश्व कप जीता, एक यूनिट के तौर पर खेला।'
महेला जयवर्धने ने साथ में ये स्वीकार किया कि मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा। MI की यह 11 मैच में आठवीं हार थी जिससे पता चलता है कि उसकी टीम निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही।
हमारे लिए निराशाजनक रहा ये सत्र: जयवर्धने
जयवर्धने ने कहा, 'यह सत्र निराशाजनक रहा। हमें मौके मिले लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा पाए। हमारे प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा। हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे हमें हार का सामना करना पड़ा।'
मुंबई को आरसीबी के खिलाफ अंतिम ओवर में 15 रन का बचाव करना था लेकिन उसके ऑलराउंडर राज अंगद बावा ऐसा करने में नाकाम रहे।
आखिरी ओवर राज बावा को दिए जाने का किया बचाव
बावा को आखिरी ओवर सौंपने के बारे में जयवर्धने ने कहा, ‘उस समय हमारे सभी गेंदबाजों के ओवरों का कोटा पूरा हो चुका था। हमारे पास कोई भी अनुभवी गेंदबाज नहीं बचा था। हमारे पास दो स्पिनर थे। उनमें से एक रघु शर्मा थे जिन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। दूसरा विकल्प शायद अल्लाह ग़ज़नफ़र होते।’
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव ने राज पर भरोसा दिखाया। राज अच्छा गेंदबाज है। हम जानते हैं कि वह क्या कर सकता है। वह भी दबाव में था। लेकिन जिस तरह से हमने संघर्ष किया, उससे मैं खुश हूं। यह बहुत करीबी मुकाबला था। हमें शायद आखिर में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था।'
(भाषा से इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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