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क्या IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान बन पाएंगे रजत पाटीदार, जानिए अभी कितने मैक्सिमम की दरकार?

Apr 21, 2026 06:22 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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स शानदार शुरुआत के साथ आरसीबी के कप्तान के पास आईपीएल में एक खास उपलब्धि दर्ज करने का मौका है। अगर इसी तरह रजत पाटीदार की फॉर्म चलती रही तो वे आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान भी बन सकते हैं।

क्या IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान बन पाएंगे रजत पाटीदार, जानिए अभी कितने मैक्सिमम की दरकार?

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए अपने 6 मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बारिश कर दी है। पाटीदार ने अब तक कुल 22 छक्के जड़े हैं। इस शानदार शुरुआत के साथ आरसीबी के कप्तान के पास आईपीएल में एक खास उपलब्धि दर्ज करने का मौका है। अगर इसी तरह रजत पाटीदार की फॉर्म चलती रही तो वे आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान भी बन सकते हैं।

रजत पाटीदार को रिकॉर्ड बनाने के लिए इतने छक्के चाहिए

फिलहाल, आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तानों की सूची में श्रेयस अय्यर का नाम पहले स्थान पर हैं। वे साल 2025 के आईपीएल सीजन में कमाल की फॉर्म में थे और उन्होंने इस सीजन 17 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 39 छक्के जड़े थे। अय्यर के पिछले साल के छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के अब पाटीदार को सिर्फ 17 छक्कों की दरकार है और उनके पास अभी 8 आधिकारिक मैच बचे हुए हैं और अगर वे अपनी टीम को फाइनल तक लेकर जाते हैं तो उनके पास 11 या 10 पारियां हो सकती हैं और जिस तरह की उनकी फॉर्म है और जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल 2026 के अब तक के 6 मुकाबले में ही 22 छक्के जड़ते हुए तांडव मचाया है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस कारनामे को कर सकते हैं।

सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तानों में कोहली भी सूची में

आईपीएल के इतिहास में एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में श्रेयस अय्यर के बाद विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। किंग कोहली ने आईपीएल 2016 में बतौर कप्तान कुल 16 पारियां खेली थीं और कुल 38 छक्के जड़े थे। इस सूची में तीसरे स्थान पर 17 पारियों में 31 छक्कों के साथ डेविड वॉर्नर का नाम है। साल 2016 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते हुए यह कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया था। चौथे स्थान पर लोकेश राहुल हैं, जिन्होंने साल 2021 में 13 पारियों में 30 छक्के जड़े थे। महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2018 में बतौर कप्तान 15 पारियों में 30 छक्के जड़े थे और वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

रजत पाटीदार की अच्छी फॉर्म आरसीबी के लिए फायदेमंद

बता दें कि रजत पाटीदार ने इस सीजन अपनी टीम के लिए कई उपयोगी पारियां खेली हैं और उस वक्त में भी मैदान पर कुछ मैचों में टिके रहे हैं जब टीम के बाकी बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी के बारे में देखकर ज्यादातर क्रिकेट पंडित तारीफ करते नहीं थकते हैं। कुछ क्रिकेट पंडितों ने तो यहां तक कह दिया है कि रजत पाटीदार को भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने अब तक इस सीजन में 6 मैचों की 6 पारियों में 230 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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