GT के खिलाफ क्वालीफायर-1 में फिल साल्ट खेलेंगे या नहीं? RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने दिया ये अपडेट
प्लेऑफ में पहुंचने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए लंबे समय से उंगली की चोट से उबर रहे फिल साल्ट क्या पहला क्वालीफायर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खलेंगे या आरसीबी के समर्थकों के लिए एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा?
आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर मुकाबला 26 अप्रैल मंगलवार को धर्मशाला में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं और अपनी-अपनी प्रैक्टिस भी की है।
साल्ट खेलेंगे या नहीं, कप्तान पाटीदार ने कही ये बात
प्लेऑफ में पहुंचने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए लंबे समय से उंगली की चोट से उबर रहे फिल साल्ट क्या पहला क्वालीफायर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खलेंगे या आरसीबी के समर्थकों के लिए एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया है। रजत पाटीदार ने फिल साल्ट के खेलने की संभावना जताई है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया है कि अंतिम फैसला मेडिकल टीम ही लेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत पाटीदार ने फिल साल्ट के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि "सॉल्ट फिट हैं। वह डॉक्टर की निगरानी में हैं। वह कुछ अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक अपनी प्लेइंग-11 को लेकर फैसला नहीं किया है। हम विकेट को देखने के बाद फैसला लेंगे।" पाटीदार ने यह भी बताया है कि उनको लेकर अंतिम फैसला मेडिकल टीम के सजेशन और अपडेट के बाद ही लिया जाएगा।
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अप्रैल में लगी थी चोट
बता दें कि इंग्लैंड के दाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट को 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैत में उंगली में तेज चोट आई थी। इसके कारण वह लंबे समय के इंग्लैंड लौट गए थे। अब कप्तान पाटीदार ने बताया है कि फिट हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर अंतिम फैसला मेडिकल टीम लेगी और प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे या परिस्थितियों को देखते हुए तय किया जाएगा।
आरसीबी के सामने गुड हेडक, साल्ट या वेंकटेश अय्यर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने फिल साल्ट के चोटिल हो जाने के बाद बैकअप ओपनर जेकब बेथल को अंतिम 11 में शामिल किया था और सलामी बल्लेबाजी कराई थी। हालांकि, इस दौरान उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और टीम को इससे कई मैचों में नुकसान झेलना पड़ा। अंत में टीम अपडेट के अनुसार जेकब बेथल के चोटिल होने के बाद पिछले मुकाबले में वेंकटेश अय्यर को बतौर ओपनर खिलाया गया और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दमदार पारी खेली। ऐसे में अब आरसीबी के लिए बड़ी चुनौती है कि बतौर ओपनर फिल साल्ट को शामिल किया जाए या पुराने कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान पर उतरा जाए।
इतने पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंची हैं दोनों टीमें
बता दें आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू 14 मैचों में से 9 में जीत हासिल करते हुए 18 अंक लेकर प्लेऑफ में पहुंची है, जबकि गुजरात टाइटंस ने भी इतने ही अंकों से साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की है। हालांकि, आरसीबी से कम रन रेट के साथ उसने पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर फिनिश किया है। दोनों के बीच बेहतर मुकाबला होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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