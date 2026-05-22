क्या एमएस धोनी IPL 2027 में खेलेंगे? CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बोले- मुझे भी अगले साल ही…

Will MS Dhoni play in IPL 2027? एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन 19वें सीजन में अच्छा नहीं रहा। धोनी अगले साल खेलेंगे या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है।

क्या एमएस धोनी आईपीएल 2027 में खेलेंगे? इसका जवाब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पास भी नहीं है। गायकवाड़ ने आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद कहा कि उन्हें भी अगले साल ही पता चलेगा कि धोनी खेलेंगे या नहीं। 44 वर्षीय धोनी चोटिल होने के कारण 19वें सीजन में एक भी मैच नहीं खेल सके। पांच बार की चैंपियन सीएसके को गुरुवार को अहमदाबाद में अपने आखिरी लीग में गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों 89 रनों से ऐतिहासिक हार मिली। यह चेन्नई की आईपीएल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी शिकस्त है। गुजरात ने 229/4 का स्कोर खड़ा करने के बाद सीएसके को 13.4 ओवर में 140 रनों पर समेट दिया। इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ की धुंधली सी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। उसने 14 मैचों में से छह जीते और 8 गंवाए।

'एमएस धोनी की बहुत कमी खली' गायकवाड़ से जब जीटी मैच के बाद पूछा गया कि क्या अगले सीजन में धोनी खेलेंगे तो चेन्नई के कप्तान ने कहा, ''आपको और मुझे, हम दोनों को ही अगले साल इस बारे में पता चलेगा। उनकी कमी हमें बहुत खली। वह आखिरी ओवरों में आकर सिर्फ क्रीज पर टिककर ही मैच का रुख बदल सकते हैं। अगले सीरीज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हमारे पास जो खिलाड़ी हैं हम उनसे बहुत खुश हैं।'' वहीं, गायकवाड़ ने अंतिम मैच हारने पर कहा कि उनकी टीम नॉकआउट में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखने के लिए जल्द से जल्द लक्ष्य हासिल करना चाहती थी लेकिन ऐसा करने में नाकाम रही।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

'230 का पीछा कर रहे होते हैं तो…' सीएसके के खिलाफ मोहम्मद सिराज (26 रन पर तीन विकेट), राशिद खान (18 रन पर तीन विकेट) और कगिसो रबाडा (32 रन पर तीन विकेट) ने धारदार गेंदबाजी की। जीटी ने साई सुदर्शन (53 गेंदों में 84 रन), कप्तान शुभमन गिल ( 37 गेंदों में 64 रन) और जोस बटलर (27 गेंदों में नाबाद 57) के अर्धशतक पर विशाल स्कोर बनाया था। गायकवाड़ ने कहा, ''हम लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते थे। जब आप 230 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो उस गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह आसान नहीं होता। हमने एक बड़ा जोखिम लिया इसका श्रेय उन्हें जाता है।''