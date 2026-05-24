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मोहम्मद शमी की पहली गेंद होती है बल्लेबाज के लिए काल, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मोहम्मद शमी की पहली गेंद बल्लेबाज के लिए काल साबित होती है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा एक या दो नहीं, बल्कि अब तक आधा दर्जन बार हो चुका है, जब उन्होंने पहली गेंद पर विकेट चटकाया है। 

मोहम्मद शमी की पहली गेंद होती है बल्लेबाज के लिए काल, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी अभी दूर रखा जा रहा है, लेकिन उनका प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में और आईपीएल 2026 में दमदार रहा है। मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2026 के आखिरी मैच के दौरान तो एक रिकॉर्ड भी बना दिया। मोहम्मद शमी ने दिखा दिया कि आईपीएल में पहली गेंद बल्लेबाज के लिए काल साबित होती है। सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर विकेट चटकाने के मामले में मोहम्मद शमी अब सभी से आगे निकल गए हैं। इस तरह IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है।

मोहम्मद शमी ने जब पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या को पहली गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर के हाथों कैच आउट कराया तो वह आईपीएल के इतिहास में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा शिकार करने वाले गेंदबाज बन गए। राजस्थान रॉयल्स के पेसर जोफ्रा आर्चर का भी रिकॉर्ड धराशायी हो गई। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में अब तक पांच बार पहली गेंद पर विकेट चटकाया है, लेकिन मोहम्मद शमी ने अब तक 6 बार पहली गेंद पर आईपीएल में बल्लेबाजों का शिकार किया है। इस तरह यह रिकॉर्ड अब मोहम्मद शमी के नाम दर्ज है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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IPL इनिंग्स की पहली बॉल पर सबसे ज़्यादा विकेट

6 - मोहम्मद शमी

5 - जोफ्रा आर्चर

पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर मोहम्मद शमी ने कूपर कोनोली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था। हालांकि, लखनऊ की टीम दबाव नहीं डाल सकी और पंजाब किंग्स ने उनसे मैच को छीन लिया। सरपंच साहब यानी पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शतक ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस तरह पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स में जाने के चांस हैं। हालांकि, उसे राजस्थान रॉयल्स की हार चाहिए और केकेआर को जीत भी मिले तो करीबी जीत मिले। इससे नेट रन रेट के आधार पर पंजाब को टॉप 4 का टिकट मिलेगा।

वहीं, अगर बात मोहम्मद शमी की करें तो आईपीएल 2026 में 13 मैचों में 12 विकेट शमी ने चटकाए। इकॉनमी रेट 9 का रहा। औसत भी इस सीजन अच्छा नहीं था। हालांकि, इसके पीछे का कारण यह भी है कि दूसरे छोर से उनको इतना साथ नहीं मिला। पिछला सीजन तो शमी के लिए आईपीएल में और भी ज्यादा खराब गुजरा था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर दिया था। शुरुआत इस सीजन शमी की अच्छी रही। हालांकि, एक मैच उन्होंने मिस भी किया, जिसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी कि पंत ने उन्हें क्यों बाहर रखा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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