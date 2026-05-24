मोहम्मद शमी की पहली गेंद होती है बल्लेबाज के लिए काल, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
मोहम्मद शमी की पहली गेंद बल्लेबाज के लिए काल साबित होती है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा एक या दो नहीं, बल्कि अब तक आधा दर्जन बार हो चुका है, जब उन्होंने पहली गेंद पर विकेट चटकाया है।
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी अभी दूर रखा जा रहा है, लेकिन उनका प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में और आईपीएल 2026 में दमदार रहा है। मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2026 के आखिरी मैच के दौरान तो एक रिकॉर्ड भी बना दिया। मोहम्मद शमी ने दिखा दिया कि आईपीएल में पहली गेंद बल्लेबाज के लिए काल साबित होती है। सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर विकेट चटकाने के मामले में मोहम्मद शमी अब सभी से आगे निकल गए हैं। इस तरह IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है।
मोहम्मद शमी ने जब पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या को पहली गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर के हाथों कैच आउट कराया तो वह आईपीएल के इतिहास में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा शिकार करने वाले गेंदबाज बन गए। राजस्थान रॉयल्स के पेसर जोफ्रा आर्चर का भी रिकॉर्ड धराशायी हो गई। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में अब तक पांच बार पहली गेंद पर विकेट चटकाया है, लेकिन मोहम्मद शमी ने अब तक 6 बार पहली गेंद पर आईपीएल में बल्लेबाजों का शिकार किया है। इस तरह यह रिकॉर्ड अब मोहम्मद शमी के नाम दर्ज है।
IPL इनिंग्स की पहली बॉल पर सबसे ज़्यादा विकेट
6 - मोहम्मद शमी
5 - जोफ्रा आर्चर
पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर मोहम्मद शमी ने कूपर कोनोली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था। हालांकि, लखनऊ की टीम दबाव नहीं डाल सकी और पंजाब किंग्स ने उनसे मैच को छीन लिया। सरपंच साहब यानी पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शतक ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस तरह पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स में जाने के चांस हैं। हालांकि, उसे राजस्थान रॉयल्स की हार चाहिए और केकेआर को जीत भी मिले तो करीबी जीत मिले। इससे नेट रन रेट के आधार पर पंजाब को टॉप 4 का टिकट मिलेगा।
वहीं, अगर बात मोहम्मद शमी की करें तो आईपीएल 2026 में 13 मैचों में 12 विकेट शमी ने चटकाए। इकॉनमी रेट 9 का रहा। औसत भी इस सीजन अच्छा नहीं था। हालांकि, इसके पीछे का कारण यह भी है कि दूसरे छोर से उनको इतना साथ नहीं मिला। पिछला सीजन तो शमी के लिए आईपीएल में और भी ज्यादा खराब गुजरा था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर दिया था। शुरुआत इस सीजन शमी की अच्छी रही। हालांकि, एक मैच उन्होंने मिस भी किया, जिसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी कि पंत ने उन्हें क्यों बाहर रखा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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