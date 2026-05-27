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GT के खिलाफ क्वालिफायर 1 में RCB के टॉस हारने पर भी क्यों खुश हुए थे स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार? खुद बताई वजह

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर पांचवीं बार फाइनल में प्रवेश किया। टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। जीटी के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी टॉस हार गई थी लेकिन उसके स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार उस वक्त टॉस हारने पर खुश हुए थे।

GT के खिलाफ क्वालिफायर 1 में RCB के टॉस हारने पर भी क्यों खुश हुए थे स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार? खुद बताई वजह

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर पांचवीं बार फाइनल में प्रवेश किया। टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। जीटी के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी टॉस हार गई थी लेकिन उसके स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार उस वक्त टॉस हारने पर खुश हुए थे। मैच के बाद जिओहॉटस्टार पर उन्होंने वजह भी बताई कि टॉस हारना क्यों अच्छा रहा।

क्वालिफायर 1 के बाद जिओहॉटस्टार पर जिओस्टार एक्सपर्ट रविचंद्रन अश्विन और एबी डिविलियर्स के साथ-साथ भुवनेश्वर कुमार ने रजत पाटीदार की कप्तानी और बैटिंग के साथ-साथ टॉस और एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी फैक्टर पर खुलकर अपनी बातें रखी।

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'टॉस हारने पर मनोबल गिर सकता था लेकिन…'

भुवी ने कहा, ‘आमतौर पर आप इस तरह के ग्राउंड पर अगर टॉस हारते हैं तो मनोबल गिर सकता है क्योंकि ये एक अच्छा बैटिंग विकेट है, यहां ओस भी एक फैक्टर है। लेकिन टॉस के मुझे लेकर हमारे 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो मान रहे थे कि टॉस को हारना अच्छा है। वजह ये कि इस तरह के सपाट विकेट पर अगर आप बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो उसका पीछा करने के लिए विपक्षी को बहुत ही बढ़िया खेल दिखाना होगा। और जिस तरह से हम गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हम जानते थे कि उनके लिए ये आसान नहीं होगा।’

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'रजत पाटीदार काफी परिपक्व'

रजत पाटीदार की कप्तानी और उनकी मैच विजेता पारी की तारीफ करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि वह बहुत ही परिपक्व हैं। उन्होंने कहा, 'रजत मैदान के बाहर भी बहुत ही सादगी वाले इंसान हैं। जब वह कप्तान बने तब ड्रेसिंग रूम में कई सीनियर प्लेयर थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा दखल नहीं दिया। लेकिन वह इतने परिपक्व हैं कि उन्हें पता है कि कब कुछ कहना है, कहां पर सुझाव देना है और कब गेंदबाजों को उन्हें उनके हिसाब से करने देना है।'

'कप्तान पाटीदार ने ड्रेसिंग रूम का सम्मान अर्जित किया है'

पाटीदार ने आगे कहा, ‘कभी-कभी जब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हों तब आपको बस शांति से बैठना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन जब मैं खुद कन्फ्यूज होता हूं तो मैं रजत से पछता हूं और उसे फैसला लेने देता हूं। बल्ले के साथ तो उनका खेलने का अपना अनोखा अंदाज है। हम जानते हैं कि अगर रजत खेल रहे हैं तो रनरेट बढ़िया ही होगा क्योंकि वह उसी तरह से खेलते हैं। और अगर आपको ड्रेसिंग रूम में सम्मान मिल रहा है तो ये बेस्ट है। उन्होंने इसे अर्जित किया है।’

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एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी फैक्टर कितना अहम?

बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाना है। जिओस्टार एक्सपर्ट रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में वैभव सूर्यवंशी फैक्टर पर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'अगर आरआर जीतना चाहती है तो उन्हें कुछ अलग करना होगा। वैभव सूर्यवंशी को लंबी पारी खेलनी होगी। मुझे नहीं लगता कि यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, इसलिए वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर को शानदार खेल दिखाना होगा। उसे (वैभव सूर्यवंशी) थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, वैसे ही जैसे उसने एलएसजी के खिलाफ किया था और आरआर को उसी तरह की पारी की उम्मीद होगी।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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