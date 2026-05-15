मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच केरन पोलार्ड पर क्यों लगा जुर्माना? एक डिमेरिट पॉइंट भी
मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 बहुत ही खराब रहा है। टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है हालांकि गुरुवार को उसने पंजाब किंग्स को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दिया। हालांकि मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच केरन पोलार्ड पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा है।
मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 बहुत ही खराब रहा है। टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है हालांकि गुरुवार को उसने पंजाब किंग्स को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दिया। हालांकि मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच केरन पोलार्ड पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा है। इसके अलावा एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। पोलार्ड को 'अपशब्दों के इस्तेमाल' का दोषी पाया गया है।
आईपीएल की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक पोलार्ड को खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के लिए बनी आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उन्होंने आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। ये आर्टिकल अपशब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी है।
वाकया तब हुआ जब मैच की दूसरी पारी चल रही है। मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा कर रही थी। 19 वें ओवर के दौरान पोलार्ड ने फोर्थ अंपायर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। एमआई के बैटिंग कोच ने अपना अपराध और मैच रेफरी पंकज धरमानी द्वारा खुद पर की गई कार्रवाई को स्वीकार कर लिया है।
मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन का स्कोर बनाया था। प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 57 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 38 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए। दीपक चाहर को 2, राज बावा और कॉर्बिन बोश को 1-1 सफलता मिली।
201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। रिकेल्टन 48 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उसके बाद जल्द ही नमन धीर और रोहित शर्मा भी आउट हो गए। 88 रन पर मुंबई के 3 विकेट गिर चुके थे लेकिन तिलक वर्मा ने एक छोर संभाले रखा। वह अंत तक आउट नहीं हुए और टीम को 6 विकेट से रोमांचक जीत दिलाकर ही लौटे।
तिलक वर्मा ने 33 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 6 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे। विल जैक्स 25 रन बनाकर नाबाद रहे।
पंजाब किंग्स की ये लगातार पांचवीं हार थी। इस हार के साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें धूमिल हुई हैं। अब उसे अपने दोनों मैच जीतने ही होंगे। पंजाब किंग्स 12 मैचों में 6 जीत और 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और वह टेबल में नौंवे पायदान पर है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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