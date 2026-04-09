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KKR की प्लेइंग 11 में हुई सुनील नरेन की वापसी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती क्यों हैं अभी भी बाहर? जानिए

Apr 09, 2026 09:21 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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KKR की प्लेइंग 11 में LSG के खिलाफ मैच में सुनील नरेन की वापसी हो गई, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अभी भी बाहर हैं। ऐसा क्यो है? इसके बारे में जान लीजिए। पिछले मैच में दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था। 

KKR की प्लेइंग 11 में हुई सुनील नरेन की वापसी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती क्यों हैं अभी भी बाहर? जानिए

कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर गुरुवार 9 अप्रैल को आईपीएल 2026 के अपने चौथे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरी। केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ। स्पिनर सुनील नरेन की वापसी हो गई, लेकिन सभी परेशान थे कि वरुण चक्रवर्ती की वापसी क्यों नहीं हुई? दोनों खिलाड़ी पिछले मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, वह मैच बारिश में धुल गया था, लेकिन इन दोनों धाकड़ खिलाड़ियों में से एक की ही अगले मैच में वापसी हुई। इस पर टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अपडेट दिया है और टीम की ओर से भी बयान आज सुबह जारी किया गया था।

एलएसजी ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बिना किसी बदलाव के टीम उतरी। वहीं, मेजबान कोलकाता की टीम में एक बदलाव हुआ। ब्लेसिंग मुजारबानी की जगह सुनील नरेन की एंट्री हुई, लेकिन वरुण चक्रवर्ती बाहर ही बैठे रहे। कप्तान रहाणे ने टॉस के दौरान बताया, "वरुण चक्रवर्ती अभी भी अपने हाथ की चोट से उबर रहे हैं।" केकेआर की ओर से गुरुवार की सुबह ही मेडिकल अपडेट जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि सुनील नरेन बीमार हैं और वरुण चोटिल हैं। दोनों के खेलने पर फैसला टॉस के समय पर लिया जाएगा।

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कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए वरुण चक्रवर्ती को लेकर बताया था कि SRH के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा का कैच लेते समय वरुण चक्रवर्ती के बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट लग गई थी। मेडिकल टीम उनके साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वे अपने बाएं हाथ में मेडिकल टेप लगाए हुए नजर आए। साफ है कि उनकी उंगली अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर फ्रैक्चर या टांग लगने की बात होगी तो फिर वे कुछ और मैच भी केकेआर के लिए मिस कर सकते हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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