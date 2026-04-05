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कप्तान ईशान किशन ने उगली टीम के बारे में कड़वी सच्चाई, बताया क्या था SRH की हार का कारण?

Apr 05, 2026 08:06 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 के अपने तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस तरह यह इस सीजन हैदराबाद की दूसरी हार है। इस हार का जिम्मेदार कप्तान ईशान किशन ने किसे बताया है? उसके बारे में जान लीजिए।

कप्तान ईशान किशन ने उगली टीम के बारे में कड़वी सच्चाई, बताया क्या था SRH की हार का कारण?

IPL 2026 की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद ने हार के साथ की थी। इसके बाद एक बड़े अंतर से मुकाबला जीता, लेकिन अगले ही मैच में और घर पर हैदराबाद को हार मिली है। इस तरह तीन मैचों में यह एसआरएच की दूसरी हार है। 200 और 250 प्लस का स्कोर बनाने के लिए फेमस सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में 160 तक भी नहीं पहुंच पाई। लखनऊ ने मैच को 5 विकेट के अंतर से जीता। मैच के बाद एसआरएच के स्टैंड इन कैप्टन ईशान किशन ने वह कारण बताया, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा।

ईशान किशन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “मुझे लगता है कि आज गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने प्लान के हिसाब से सही एरिया में बॉलिंग की, फील्डर्स को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन आप जानते हैं, इस तरह के टूर्नामेंट में एक या दो बाउंड्री लग जाती हैं और मैच हाथ से निकल जाता है, लेकिन हां, जिस तरह से हमने यह गेम लड़ा, उससे मैं खुश हूं।”

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26 रन पर 4 विकेट खोने के बाद एक दमदार वापसी पर कप्तान ईशान ने कहा, "जल्दी चार विकेट गंवाने से, दूसरे बैट्समैन पर भी प्रेशर पड़ता है। मैं क्लासेन और नितीश की तारीफ करूंगा कि उन्होंने टोटल को लड़ने लायक बनाया। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, इसकी जरूरत भी थी। इसके लिए उन्हें क्रेडिट जाता है, लेकिन हां, हमें बैटिंग पर भी काम करने की जरूरत है।"

ईशान ने आगे कहा, "हमें सिंगल्स लेने थे, वह इसमें स्मार्ट था और यह कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, जब आप इस तरह के टोटल का पीछा कर रहे होते हैं तो आप इसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें बैट्समैन को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि ऋषभ ने अच्छा खेला। हम विकेट ढूंढ रहे थे और उन विकेटों की वजह से, उन्होंने उन ओवरों में काफी अच्छी बॉलिंग की। आप जानते हैं कि कभी-कभी मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता है। एक या दो बाउंड्री अचानक गेम बदल देती हैं और 17वें ओवर में ऐसा ही हुआ, मुझे लगता है, जब हमें बहुत सारी बाउंड्री मिलीं, जैसे दो-तीन बाउंड्री, लेकिन मुझे लगता है कि हर्ष ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हम चाहते हैं कि वह इसी तरह से बॉलिंग करें।"

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सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी हार के बाद आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर खिसक गई है। 3 मैचों में दो हार और एक जीत के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट्स एसआरएच के खाते में हैं। एसआरएच का अगला मैच 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स के सामने है, जो न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाएगा। आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की बात करें तो ये समीर रिजवी के पास है और पर्पल कैप पर रवि बिश्नोई का कब्जा है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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