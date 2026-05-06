संजू सैमसन शतक के लिए क्यों नहीं हुए स्वार्थी? दिल्ली कैपिटल्स को रौंदने के बाद बताई पूरी कहानी
चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी मंगलवार 5 मई को खेले गए मैच में की। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 87 रनों की पारी 156 रनों की रन चेज में खेली। इसके लिए वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन ने फिर से कमाल की पारी खेली। इस बार शतक नहीं लगा पाए, लेकिन नाबाद 87 रनों की पारी शतक से कम भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। चेन्नई की टीम अब 10 में से 5 मुकाबले जीत चुकी है। मंगलवार 5 मई को चेन्नई के सामने 156 रनों का लक्ष्य था, जिसे सीएसके ने 17.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन का साथ कार्तिक शर्मा ने निभाया। दोनों ने मिलकर 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी की और मैच को फिनिश किया। मैच के बाद संजू सैमसन ने कई बातों को लेकर खुलकर जवाब दिए।
प्लेयर ऑफ द मैच बने संजू सैमसन से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि भीड़ आपको चेट्टा-चेट्टा कह रही है, क्या आपको यह पसंद है? इस पर सैमसन बोले, "हां, वे मुझे चेट्टा कह रहे हैं, लेकिन मुझे संजू ज़्यादा पसंद है।" उन्होंने आगे अपनी पारी और शॉट्स को लेकर कहा,"मुझे लगता है कि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या सच में अच्छा काम करता है और आप बेसिक्स पर टिके रहने की कोशिश करते हैं और इस फ़ॉर्मेट में अपने हाथों पर भरोसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पिछले दो-तीन महीनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने शुरुआती मूवमेंट पर थोड़ा काम कर रहा हूं और यह अच्छा हो रहा है।"
क्रीज का इस्तेमाल करने को लेकर सैमसन ने कहा, "हां, मैं पिछले तीन से पांच साल से ऐसा कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आराम निश्चित रूप से आपके माइंडसेट और उस कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल निभाता है जिसके साथ आपको बैटिंग करनी होती है और फिर निश्चित रूप से यह एक टैक्टिकल मूव भी है। तो बॉलर्स और विकेट के हिसाब से, मैं थोड़ा घूमने की कोशिश करता हूं।"
शांत रहने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो सैमसन ने कहा, "सच कहूं तो, मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप मुझे बीच में ज़्यादा देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही वजह है। लोग कह रहे हैं कि वह बहुत शांत है। जब मैं बाहर बैठा होता हूं, तब भी मैं असल में बहुत शांत रहता हूं और जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूं, 'थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो सब देख रहा है कि, हां यार, यह थोड़ा ज़्यादा शांत है'।"
सैमसन ने बताया प्लान
अपनी पारी को लेकर संजू ने कहा, "सच कहूं तो सर, मुझे लगता है कि हम जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे थे और विकेट कैसा बर्ताव कर रहा था, उसे देखते हुए मुझे लगा कि अगर हमारे पास बिना किसी नुकसान के 30-35 रन या एक विकेट भी होता, तो हम आसानी से, जैसे कि मैं स्पिन के ख़िलाफ़ और बीच के ओवरों में क्या कर सकता हूं, यह जानते हुए भी, मैं अपना गेमप्लान बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं पावरप्ले में कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी लेता हूं, तो जिस तरह के शॉट्स मेरे पास हैं, मुझे लगता है कि मैं बीच के ओवरों में फ़ायदा उठा सकता हूं। यही प्लान था और कभी-कभी यह अच्छा भी होता है। आज, यह अच्छा रहा। बहुत खुश हूं।"
सैमसन ने नाबाद 87 रनों की पारी खेली। इसके बारे में उनसे पूछा गया कि क्या यह पारी शतक से बेहतर है? इस पर सैमसन ने कहा, "नहीं। शतक हमेशा खास होते हैं, सर। मुझे ऐसा लगता है। आज भी शतक तक पहुंचने की इच्छा थी, लेकिन मुझे लगा कि इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलबी होना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा चलो गेम जीतते हैं और दूसरा पार्टनर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो मैं उसे यह नहीं कहना चाहता था, 'एक सिंगल दे दे यार, मैं सौ बना लूंगा'। मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे लगता है कि सच में मजा आया, मुझे लगता है कि नॉट आउट रहना, गेम खत्म करना आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देता है। तो मैंने बस इसका मज़ा लिया और कुछ और गेम बाकी हैं। देखते हैं कि क्या मैं तीसरा शतक बना पाता हूं या नहीं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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