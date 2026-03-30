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IPL 2026: KKR को क्यों मिली मुंबई इंडियंस से करारी हार? कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताई वजह

Mar 30, 2026 05:39 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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MI के खिलाफ KKR को करारी हार मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स 220 रन बनाने के बावजूद मुकाबला हार गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अब बताया है कि हार के पीछे की वजह क्या थी? मुंबई इंडियंस ने पहली बार 220+ रन चेज किए। 

IPL 2026: KKR को क्यों मिली मुंबई इंडियंस से करारी हार? कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताई वजह

IPL 2026 का दूसरा लीग मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने अपने होम ग्राउंड पर बड़ी जीत दर्ज की। 220 से ज्यादा का टारगेट एमआई ने केकेआर के सामने चेज किया और पहली बार पिछले करीब एक दशक में मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट का पहला मैच जीता। केकेआर की टीम 220 रन बनाने के बावजूद क्यों हार गई? इसके पीछे की वजह अजिंक्य रहाणे ने बताई है और कहा है कि गेंदबाजी में अनुभव की कमी थी। इस वजह से टीम हार गई।

अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगा कि 220-225 एक अच्छा टोटल था। हमने सच में अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर से, यह एक कम अनुभवी बॉलिंग अटैक है। ये लड़के सीखेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना, मजबूत बैटिंग लाइनअप, यह हमारे लिए सच में सीखने का मौका है। वैभव, कार्तिक, मुजारबानी के अलावा जो IPL में नए हैं, दो अनुभवी स्पिनर, लेकिन मुझे लगा कि मुंबई इंडियंस ने अच्छी बैटिंग की। तो हमारे बॉलर निश्चित रूप से सीखेंगे।"

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अपनी बैटिंग पर रहाणे ने कहा, "मैं अभी भी जवान हूं, 37 साल का हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन हां, क्रैम्प्स से जूझ रहा हूं। मुंबई में ऐसा होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन जिस तरह से मैं इस समय बैटिंग कर रहा हूं, उससे सच में खुश हूं।" अपनी टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट पर कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि जब उम्मीद है कि ग्रीन जल्द ही बॉलिंग शुरू करेंगे, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होगा। इस समय, हमें बैलेंस देखना होगा, ऐसे लोग जो हमारे लिए अच्छी बॉलिंग कर सकें, बैटिंग के हिसाब से, जैसा कि मैंने कहा, हमने सच में अच्छी बैटिंग की, लेकिन बॉल के साथ वह बैलेंस बनाना सच में जरूरी है। तो उम्मीद है, ग्रीन जल्द ही बॉलिंग करना शुरू कर देंगे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ठीक रहेंगे।"

ग्रीन अभी बॉलिंग क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल के जवाब में रहाणे ने कहा, "यह सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए।" रहाणे ने बल्लेबाजी यूनिट की तारीफ की और कहा, "बैटिंग साइड से बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुईं। मुझे लगा कि कार्तिक त्यागी ने भी अच्छी बॉलिंग की, कुछ समय बाद कोई गेम खेला। मुझे लगा कि वह सच में बहुत अच्छे थे। तो हां, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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