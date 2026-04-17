जसप्रीत बुमराह IPL 2026 में इतने बेबस क्यों? आखिर क्यों फीकी पड़ी हुई है MI के पेसर की चमक? जानिए
जसप्रीत बुमराह IPL 2026 में अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं। बुमराह ने एक या दो नहीं, बल्कि इस सीजन 5 मैच खेल लिए हैं। यहां तक कि पिछले 6 आईपीएल मैचों में उनका एक भी विकेट नहीं है। इसके पीछे का कारण जान लीजिए।
जसप्रीत बुमराह का नाम सुनते ही बड़े-बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में ऐसा नहीं दिख रहा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी उनकी पहली गेंद पर छक्का जड़ देते हैं। हैरानी की बात ये है कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में विकेटों का भी खाता अभी तक उनका नहीं खुल पाया है। यहां तक कि पिछले 6 आईपीएल मैचों में बुमराह विकेटलेस रहे हैं। ऐसे में जान लीजिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह आखिरकार इतने बेबस आईपीएल में क्यों नजर आ रहे हैं।
1. क्या चोट है परेशानी?
आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन आईपीएल 2026 से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि वे स्ट्रक्चर्ड वर्कलोड मैनेजमेंट और रुटीन फिटनेस टेस्ट के लिए वहां गए थे। क्या कोई छोटी-मोटी निगल उनको थी? इस पर अभी कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन वहां जाने के बाद से वे रूखे-रूखे से नजर आए हैं। 8.63 का उनका इकॉनमी रेट आईपीएल 2026 में है, जो 4 या इससे ज्यादा मैच खेलने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप 10 से भी बाहर हैं।
2. नहीं मिल रहा साथ
जसप्रीत बुमराह के साथ समस्या आईपीएल 2026 में ये भी है कि उनको दूसरे गेंदबाजों से साथ नहीं मिल रहा। दीपक चाहर, हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट के अलावा शार्दुल ठाकुर भी उनको अच्छा साथ दूसरे छोर से नहीं दे रहे। स्पिनर भी खूब रन खा रहे हैं। अगर बुमराह दबाव डालते हैं तो दूसरे छोर से रन चले जाते हैं। इसके बाद बुमराह की भी पिटाई होने लग जाती है। इस तरह उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिल रहा।
3. कप्तान नहीं कर रहा सपोर्ट
जसप्रीत बुमराह के साथ दिक्कत यह भी बताई जा रही है कि उन्हें कप्तान से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि अगर बुमराह को आप पहला ओवर नहीं दे रहे हैं तो फिर दूसरा ओवर भी मत दो। ट्रेंट बोल्ट हों या फिर दीपक चाहर, कोई भी पहले ओवर में स्विंग हासिल नहीं कर रहा है। ऐसे में सारा बोझ जसप्रीत बुमराह पर भी आकर गिर रहा है।
4. क्या गेंदबाजी में दिक्कत?
अपने खतरनाक स्विंग और इनस्विंग के अलावा यॉर्कर और स्लोअर्स के लिए फेमस जसप्रीत बुमराह को स्विंग इतनी नहीं मिल रही। यहां तक कि स्लोअर्स भी बल्लेबाज पिक कर ले रहे हैं, जबकि यॉर्कर्स उतनी अच्छी अभी तक बुमराह से देखने को नहीं मिली हैं। हालांकि, गेंदबाजी में गति अभी भी बरकरार है। वे ओवर में दो-तीन गेंद आराम से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक लेते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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