राजस्थान रॉयल्स में क्यों खुद को फिट नहीं पा रहे संजू सैमसन? उथप्पा ने समझाया; CSK की दी अहम सलाह

पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने उन संभावित वजहों को समझाया है जिससे संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए युवाओं को आगे बढ़ाने के राजस्थान के कल्चर को जिम्मेदार बताया है। उथप्पा ने CSK को भी सलाह दी है कि कैसे वह राजस्थान से सैमसन के लिए डील कर सकती है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 10:53 AM
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें अपने साथ लेना चाहती है। सीएसके को भारत के इस स्टार में महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने की संभावना दिख रही है। इसके लिए वह राजस्थान रॉयल्स से डील की कोशिश में लगी है। रिपोर्ट्स आई थीं कि आरआर सैमसन के बदले में सीएसके के दो खिलाड़ी चाहती है।

आखिर कप्तान ही फ्रेंचाइजी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने उन संभावित वजहों और फैक्टर को समझाया है जिससे संभवतः सैमसन खुद को राजस्थान में फिट नहीं पा रहे। साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को भी सुझाव दिया है कि वह कैसे इस स्टार को अपने साथ जोड़ सकती है। उनके बदले में राजस्थान से किन दो खिलाड़ियों को ट्रेड किया जा सकता है।

उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि राजस्थान रॉयल्स का कल्चर रहा है युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का। उनके पास पहले से ही बैटिंग में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग जैसी प्रतिभाएं हैं। उन्होंने दावा किया कि संजू सैमसन दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ चुके हैं और इसी वजह से वह किसी अन्य टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं।

इसके पीछे के संभावित कारण का जिक्र करते हुए उथप्पा ने कहा कि जायसवाल, सूर्यवंशी और रियान पराग के रहते हुए सैमसन को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी पर उतरना पड़ेगा। वह नहीं चाहते कि बल्लेबाजी क्रम में वह नीचे खिसके क्योंकि वह भारत के लिए टी20 में ओपनिंग करते हैं।

ये भी पढ़ें:इस प्लेयर की वजह RR को छोड़ने को मजबूर हैं सैमसन! पूर्व क्रिकेटर ने बताया नाम

उथप्पा ने यह भी बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स किस तरह से संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ सकती है। सैमसन का मौजूदा मूल्य 18 करोड़ रुपये है, इसलिए ट्रेड डील मुश्किल साबित हो रही है।

उथप्पा का मानना है कि सीएसके को आर अश्विन और विजय शंकर के बदले में राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को लेने के डील करनी चाहिए।

