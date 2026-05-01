RCB के खिलाफ गुजरात टाइटन्स को कैसे मिली जीत? कप्तान शुभमन गिल ने बताए 3 कारण
गुजरात टाइटन्स को इस मैच में RCB के खिलाफ जीत क्यों मिली? इसका जवाब गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने दिया है। उन्होंने बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि फील्डिंग को जीत का प्रमुख कारण माना है।
गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बुरी तरह हराया और जीटी ने अपना बदला भी पूरा कर लिया। गुजरात टाइटन्स को इसी सीजन आरसीबी से हार मिली थी और अब रिवर्स मुकाबले में गुजरात ने आरसीबी ने हराकर बदला पूरा कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी को जीटी ने 4 विकेट से हराया। जीटी को इस मैच में जीत क्यों मिली? इसका जवाब गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने दिया है। उन्होंने बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि फील्डिंग को जीत का प्रमुख कारण माना है।
शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जानते हैं, इस तरह के विकेट पर, उनके जैसी टीम को 160 रन से कम पर रोकना बॉलर्स का बहुत बढ़िया काम था।" आज रात की जीत का कारण क्या था? इसके जवाब में शुभमन गिल ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी फील्डिंग एक वजह थी, मुझे लगता है कि कुछ मौकों पर, हमने गेम में उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की और मुझे लगता है कि आज उन दिनों में से एक था, सब एक साथ आए। फील्ड में एनर्जी बहुत, बहुत अच्छी थी, खासकर दूसरे ओवर के बाद, विराट भाई ने हमारे खिलाफ कुछ रन किए और हम सब कैसे एक साथ वापस आए। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी था।"
क्या पावरप्ले में एग्रेसिव होने के लिए उनकी तरफ से कोई जानबूझकर कोशिश की गई थी? इस पर गिल ने कहा, "सच कहूं तो, ऐसा नहीं है। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं ज़ोन में हूं और पहली बॉल पर, मैं थोड़ा लकी हो गया और दूसरी बॉल पर, मैं अपने ज़ोन में आ गया, तो मैंने सोचा, ठीक है, शायद आज मेरा दिन है, आप जानते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। तो मैंने सोचा, मैं बॉलर्स का सामना करना चाहता हूं।"
17 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलने वाले राहुल तेवतिया को लेकर कप्तान गिल बोले, "वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी खिलाड़ी है। बहुत खुश हूं कि उसने गेम खत्म किया। टाइमआउट में हमारी यही बातचीत हुई थी। मुझे लगता है, हमने कुछ ज़्यादा विकेट गंवा दिए, जितने हम चाहते थे, लेकिन आखिर में मुझे लगता है कि उसने कुछ अच्छे रन बनाए और बीच में सभी को कुछ हिट मिले।" गुजरात टाइटन्स को सीजन की पांचवीं जीत मिली है। टीम के खाते में अब 10 पॉइंट्स हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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