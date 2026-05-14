एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा…9वें IPL शतक के बाद क्यों इमोशनल हुए विराट कोहली?

विराट कोहली 9वां आईपीएल शतक जड़ने के बाद इमोशनल दिखाई दिए। कोहली ने कहा कि उन्हें इतने रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी बैटिंग करना पसंद है, क्रिकेट ऐसी चीज है जिससे मुझे सच में प्यार है। लेकिन एक दिन यह खत्म हो जाएगा।

विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने 9वें आईपीएल शतक के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े। वह टी20 क्रिकेट में 14 हजार रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इस मुकाम को सबसे कम पारियों में छुकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। जब मैच के बाद विराट कोहली से इन रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा गया तो वह थोड़ा इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें बैटिंग करना पसंद है। क्रिकेट से उन्हें प्यार है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह हर पल का लुत्फ उठाना चाहते हैं।

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मैच के बाद विराट कोहली ने अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हुए कहा, "खैर, मुझे बैटिंग बहुत पसंद है, इतना सब होने के बाद भी। आप जानते हैं, यही मेरी दिली फीलिंग है। देखिए, इस लेवल पर खेलना कितने सम्मान की बात है। दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करना कितने सम्मान की बात है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है। क्रिकेट ऐसी चीज है जिससे मुझे सच में प्यार है।

और मैं मैदान पर अपना दिल और जान लगा देता हूं, चाहे मैं फील्डिंग कर रहा हूं या बैटिंग, क्योंकि यह एक दिन खत्म हो जाएगा। और मैं मैदान पर हर दिन का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं और बस एन्जॉय करना चाहता हूं और खूब मजे करना चाहता हूं और प्रेशर वाली सिचुएशन का इंतजार करना चाहता हूं, उन सिचुएशन का इंतजार करना चाहता हूं जहां मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही हो। और फिर मैं खुद को चैलेंज करता हूं कि, आप जानते हैं क्या, बस कर डालो।

और जब आप लाइन पार करते हैं, तो यह आपको एक बेहतर प्लेयर बनाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, स्पोर्ट आपको एक इंसान के तौर पर भी बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए जब आप प्रेशर में परफॉर्म करते रहते हैं तो आप धीरे-धीरे और पक्का अपना कैरेक्टर बनाते हैं।

और मेरे लिए, इतने सालों और नंबरों और आपने जो भी कहा, उसके बाद भी, यह अभी भी खेल के लिए प्यार है। मुझे बस गेंद को बल्ले के बीच में मारना पसंद है। और वह खुशी अभी भी है। और यह सब भगवान की कृपा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।"

कैसा रहा RCB vs KKR मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) विराट कोहली (नाबाद 105 रन) के नौंवे आईपीएल शतक की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को छह विकेट से शिकस्त देकर तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। पिछले दो मैच में शून्य पर आउट होने वाले कोहली ने 23 रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 60 गेंद में 11 चौके और तीन छक्के जड़ित नाबाद शतकीय पारी खेली जिससे आरसीबी ने पांच गेंद रहते चार विकेट पर 194 रन बनाकर सत्र की आठवीं जीत दर्ज की।

कोहली और देवदत्त पडीक्कल (27 गेंद में 37 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 92 रन की अहम साझेदारी निभाई। केकेआर ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद अंगकृष रघुवंशी (71 रन) की करियर की सर्वश्रेष्ठ अर्धशतकीय पारी और रिंकू सिंह के नाबाद 49 रन की मदद से चार विकेट पर 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।