ट्रेविस हेड से क्यों नाराज हुए थे विराट कोहली? किसी को अंदाजा नहीं था मामला इतना बढ़ जाएगा
विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हुई कहा सुनी ने SRH vs RCB मैच में खूब सुर्खियां बटौरी। हर किसी को लगा यह सिर्फ नोकझोंक हैं। मगर मामले में तूल तब पकड़ी जब मैच के बाद कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिलाया। आईए जानते हैं दोनों के बीच क्या हुआ।
विराट कोहली मैदान पर काफी एग्रेसिव रहते हैं, यह बात हर कोई जानता है। शुक्रवार, 23 मई की रात उनका यह एग्रेसिव अंदाज आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नजर आया। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बैटिंग करते हुए 256 रनों का टारगेट दिया था। इस रनचेज के दौरान विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच नोकझोंक देखने को मिली। फैंस को लगा कि यह एक नॉर्मल बैंटर है, खिलाड़ी अकसर मैदान पर एक दूसरे की टांग खींचते हुए दिखाई देते हैं, मगर मामले ने तूल तब पकड़ी जब मैच के बाद विराट कोहली ने ट्रैविड हेड से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। फिर फैंस में जिज्ञासा पैदा हुई कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो विराट कोहली इतने नाराज हो गए।
हर किसी ने टीवी पर देखा कि जब सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का चौथा ओवर डाल रहे शिवांग कुमार की पिटाई वेंकटेश अय्यर कर रहे थे तो विराट कोहली ट्रेविस हेड से कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। वह बार-बार कुछ इशारे कर रहे थे। मगर इस नोकझोंक की शुरुआत इससे एक ओवर पहले हुई थी।
ट्रेविस हेड ने की थी शुरुआत
पारी का दूसरा ओवर लेकर आए पैट कमिंस की पहली गेंद पर विराट कोहली ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया था। यह चौका कोहली के बल्ले के अंदरुनी किनारे पर लगकर गया था। ऐसे में हेड ने विराट कोहली को इस पर टोंट मारा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायलर हो रहा है। वहीं जब फील्डिंग बदल रही थी तब भी ट्रेविस हेड ने विराट कोहली के पास जाकर कुछ कहा।
विराट कोहली को ऐसे बैंटर पसंद है। जब भी वह कोई बड़ा टारगेट चेज कर रहे होते हैं तो उन्हें इस तरह के एग्रेशन की जरूरत होती है। वह अकसर अपने बल्ले से इसका जवाब देते हैं।
मगर आरसीबी के मैच के दौरान कुछ अलग नजारा दिखा। चौथा ओवर लेकर आए शिवांग कुमार की पिटाई जब वेंकटेश अय्यर कर रहे थे तो विराट कोहली ट्रेविस हेड को जवाब देते हुए नजर आए।
कोहली ने ट्रेविस हेड को बॉलिंग करने यहां तक उन्हें इंपैक्ट सब बनकर मैदान छोड़ने तक को कह दिया। इस आईपीएल में हेड ने काफी कम मैचों में फील्डिंग की है, वह अधिकतर इंपैक्ट सब के रूप में खेले हैं।
ट्रेविस हेड यहीं नहीं रुके। सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि कोहली ने जो हेड को बॉलिंग करने का टोंट मारा था, उसका जवाब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने विराट के आउट होने पर दिया। हेड ने कहा कि 'दोस्त तुम तो मेरे बॉलिंग करने आने से पहले आउट हो गए।'
शायद यह बात विराट कोहली को पसंद नहीं आई जिस वजह से उन्होंने मैच के बाद ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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