KKR मैच में सूर्यकुमार यादव क्यों बने इम्पैक्ट प्लेयर? मुंबई इंडियंस के हेड कोच ने बताई वजह

सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस बनााम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे थे। एमआई ने वानखेड़े में आयोजित यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया।

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) ने आईपीएल 2026 में अपने अभियान का विजयी आगाज किया है। एमआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा (और रयान रिकेल्टन के अर्धशतकों के दम पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। मुंबई ने 221 रनों का रिकॉर्ड टारगेट चेज किया। मुंबई ने 14 साल में पहली बार IPL सीजन के अपने पहले मैच में जीत दर्ज की। हालांकि, शानदार जीत के बावजूद सूर्यकुमार यादव का इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरना चर्चा का विषय रहा। पिछले सीजन के उलट एमआई मैनेजमेंट ने रोहित को इम्पैक्ट सबस्टिट्यूट के तौर पर खिलाने से परहेज किया। सूर्या एमआई की बॉलिंग के दौरान बेंच पर बैठे रहे। मुंबई के हेड कोच महेला जयवर्धने ने ऐसा करने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि मामूली चोट के कारण सूर्या को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता कप्तान सूर्या तीसरे नंबर पर उतरे ने 8 गेंदों में तीन चौकों के जरिए 16 रन बनाए।

'मैंने और टीम मैनेजमेंट ने सोच-समझकर...' दरअसल, जयवर्धने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि रोहित के बाद क्या अब सूर्यकुमार को 'इंपैक्ट सब' के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? हेड कोच ने जवाब में कहा, ''मुझे उम्मीद है कि फालतू कहानियां नहीं बनाई जाएंगी। टीम बहुत खुश है। सूर्या आया और हमारे साथ जुड़ गया। उसे अतिरिक्त ब्रेक दिया गया, जो वह चाहता था। उसे मामूली से जकड़न है और वह फील्डिंग वगैरह कर रहा था। मुझे पता है कि अगले मैच में 5 दिन हैं। मैं बस उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता था। वह आखिर में 3-4 ओवर फील्डिंग करने के लिए तैयार था लेकिन मैंने मना कर दिया।'' मुंबई को अपना दूसरा मैच चार अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध खेलना है। हेड कोच ने आगे कहा, ''और कोई बात नहीं है। यह एक बदलाव था। प्लीज कहानियां मत बनाइए। यह बस एहतियात के तौर पर किया गया था। ये बहुत कीमती खिलाड़ी हैं। मैंने और टीम मैनेजमेंट ने सोच-समझकर फैसला लिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।''

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