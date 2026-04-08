राजस्थान रॉयल्स से क्यों हारी मुंबई इंडियंस? अनिल कुंबले ने बताया, वैभव सूर्यवंशी से तो हैरान ही हो गए
महान लेग स्पिनर रहे अनिल कुंबले ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के हाथों मुंबई इंडियंस की हार के कारणों का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई के गेंदबाजों में उद्देश्य के साथ-साथ इरादे की भी कमी थी। कुंबले राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी से हैरान दिखे।
पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कहा है कि राजस्थान रॉयल्स के हाथों इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में 27 रन से मिली हार के दौरान मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में उद्देश्य और इरादों की कमी नजर आई।
यशस्वी जायसवाल के नाबाद 77 रन और सूर्यवंशी की 14 गेंदों में खेली गई 39 रन की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस पर आसानी से जीत हासिल कर ली। बारिश से प्रभावित इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 11 ओवर में तीन विकेट पर 150 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस नौ विकेट पर 123 रन ही बना पाया।
MI की गेंदबाजी में उद्देश्य और इरादे की कमी थी: कुंबले
कुंबले ने जिओ हॉटस्टार से कहा, ‘ऐसा लगा जैसे मुंबई इंडियंस की गेंदबाज़ी में कुछ उद्देश्य और इरादे की कमी थी। इसका असर निश्चित रूप से उनकी बल्लेबाज़ी पर भी पड़ा। 11 ओवरों में 151 रन बनाना आसान नहीं था।’
सूर्यवंशी ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का सामना किया उससे भी कुंबले हैरान थे। सूर्यवंशी ने इस तेज गेंदबाज की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया था।
उन्होंने कहा, ‘सूर्यवंशी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक के खिलाफ इसे आसान बना दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने बुमराह को छक्का मारा और फिर उन पर हावी हो गए।’
'अक्सर बुमराह बल्लेबाजों पर हावी होते हैं लेकिन यहां तो…'
कुंबले ने कहा, ‘हमने अक्सर बुमराह को बल्लेबाजों पर हावी होते हुए देखा है लेकिन यहां सूर्यवंशी ने बुमराह को धीमी गेंद फेंकने के लिए उकसाया। सूर्यवंशी की बल्लेबाजी शानदार थी। जिस तरह से उन्होंने गेंद को हिट किया और स्ट्राइक रेट में जो निरंतरता दिखाई, वह सराहनीय है। वह हर मैच में लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। वह लगातार 30 से अधिक रन बना रहे हैं, जो शानदार है।’
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर फाफ डुप्लेसी ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को खेल के हर विभाग में मात दी।
राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित हुए डुप्लेसी
उन्होंने कहा, ‘राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगता है कि उन्होंने तीनों विभाग में मुंबई इंडियंस से बेहतर प्रदर्शन किया। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और फिर सही लेंथ पर गेंद डाली, वह काबिले तारीफ है। इसके अलावा पहले विकेट की साझेदारी को भला कौन भूल सकता है। यह दोनों बल्लेबाज आईपीएल में शीर्ष क्रम में धूम मचा रहे हैं।’
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही जीत हासिल की है। वह आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ टॉप पर है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और गेंदबाज रवि बिश्नोई के पास क्रमशः ऑरेंज कैप और पर्पल कैप हैं।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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