चेन्नई सुपर किंग्स की करीबी हार के बाद छलका कप्तान गायकवाड़ का दर्द, बताया CSK का फ्यूचर प्लान!
चेन्नई सुपर किंग्स सीजन का सातवां मैच हार चुकी है। इस हार के साथ सीएसके के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं, क्योंकि 14 पॉइंट्स पर प्लेऑफ्स में पहुंचना संभव नहीं लगता। इसका कारण कप्तान ने बताया है।
चेन्नई सुपर किंग्स को अपने होम ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार मिली। इस हार से सीएसके के प्लेऑफ्स में पहुंचना अब लगभग असंभव है, क्योंकि तीन टीमें ऐसी हैं, जो 15 या इससे ज्यादा अंक हासिल कर सकती हैं, जबकि चेन्नई सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच सकती है। यही कारण है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने हार स्वीकार की और मान लिया है अब अगले साल की तैयारी उन्हें करनी है।
रुतुराज गायकवाड़ से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि क्या आखिर तक मुकाबला काफी टाइट था? इस पर सीएसके के कप्तान ने कहा, "हां, था। मुझे लगा, आप जानते हैं, क्रिकेट का यह एक अच्छा गेम था। जाहिर है, हम सेकंड लास्ट ओवर तक गेम में थे और मुझे लगता है कि T20 के हिसाब से पिच भी अच्छी थी। मुझे लगता है कि गेम के दौरान इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और मुझे लगा कि 180 रन दूसरी बैटिंग को चेज करते हुए लगभग पार स्कोर था। इसलिए यह एक अच्छा गेम था। बस कुछ रन से चूक गए, लेकिन मेरा मतलब है, कोई बात नहीं। अभी भी लड़कों पर गर्व है।"
क्या कोई ऐसा एरिया था जहां आप आज शायद बेहतर कर सकते थे? इसके जवाब में गायकवाड़ ने कहा, "मुझे लगता है असल में कुछ नहीं, बस विकेट लेने के तुरंत बाद मौके का फायदा उठाना। यहीं पर आप विरोधी टीम पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाए, खासकर एक विकेट हासिल करने के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी, हमारी टीम और लिमिटेड स्क्वाड और हमारे पास जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन थे, उन्हें देखते हुए मुझे अभी भी गर्व है और मुझे अभी भी लगता है कि हमने अच्छा किया।"
क्या आपको लगता है कि आप अगले साल भी इस टीम को और बेहतर बना सकते हैं? इस पर गायकवाड़ ने कहा, "हां, बिल्कुल। हम टीम बना रहे हैं। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। संजू का टीम में आना एक बहुत अच्छा संकेत है। वह हमारे लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कार्तिक शर्मा, आज एक बार फिर शानदार पारी खेली। ऐसे में मुझे लगता है कि हम टीम बना रहे हैं। जाहिर है, कुछ खिलाड़ी मिस कर गए, कुछ खास खिलाड़ी जो प्लेइंग 12 का हिस्सा थे और मुझे लगता है कि उसके बाद, आपको पीछे मुड़कर देखना होगा कि हम उनके सही रिप्लेसमेंट कहां से ला सकते हैं, हां या नहीं? तो ज़ाहिर है, यह बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी, हमारी जो भी स्क्वॉड थी, आज सभी ने अपना दिल खोलकर खेला और जैसा कि मैंने कहा, मुझे अभी भी लड़कों पर गर्व है।"
CSK फैंस के लिए कुछ शब्द? इसको लेकर सीएसके कप्तान ने कहा, "दुनिया भर में हमारे जो फैंस हैं, वे आते हैं और हर अच्छे-बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। ऐसे में, हां, हम घर पर कुछ गेम हार गए, लेकिन मुझे लगता है, पिछले साल की तुलना में, हम इस साल बहुत बेहतर थे और पक्का अगले साल यहां एक ज़्यादा मजबूत यूनिट आएगी।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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