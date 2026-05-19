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चेन्नई सुपर किंग्स की करीबी हार के बाद छलका कप्तान गायकवाड़ का दर्द, बताया CSK का फ्यूचर प्लान!

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स सीजन का सातवां मैच हार चुकी है। इस हार के साथ सीएसके के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं, क्योंकि 14 पॉइंट्स पर प्लेऑफ्स में पहुंचना संभव नहीं लगता। इसका कारण कप्तान ने बताया है। 

चेन्नई सुपर किंग्स की करीबी हार के बाद छलका कप्तान गायकवाड़ का दर्द, बताया CSK का फ्यूचर प्लान!

चेन्नई सुपर किंग्स को अपने होम ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार मिली। इस हार से सीएसके के प्लेऑफ्स में पहुंचना अब लगभग असंभव है, क्योंकि तीन टीमें ऐसी हैं, जो 15 या इससे ज्यादा अंक हासिल कर सकती हैं, जबकि चेन्नई सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच सकती है। यही कारण है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने हार स्वीकार की और मान लिया है अब अगले साल की तैयारी उन्हें करनी है।

रुतुराज गायकवाड़ से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि क्या आखिर तक मुकाबला काफी टाइट था? इस पर सीएसके के कप्तान ने कहा, "हां, था। मुझे लगा, आप जानते हैं, क्रिकेट का यह एक अच्छा गेम था। जाहिर है, हम सेकंड लास्ट ओवर तक गेम में थे और मुझे लगता है कि T20 के हिसाब से पिच भी अच्छी थी। मुझे लगता है कि गेम के दौरान इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और मुझे लगा कि 180 रन दूसरी बैटिंग को चेज करते हुए लगभग पार स्कोर था। इसलिए यह एक अच्छा गेम था। बस कुछ रन से चूक गए, लेकिन मेरा मतलब है, कोई बात नहीं। अभी भी लड़कों पर गर्व है।"

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क्या कोई ऐसा एरिया था जहां आप आज शायद बेहतर कर सकते थे? इसके जवाब में गायकवाड़ ने कहा, "मुझे लगता है असल में कुछ नहीं, बस विकेट लेने के तुरंत बाद मौके का फायदा उठाना। यहीं पर आप विरोधी टीम पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाए, खासकर एक विकेट हासिल करने के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी, हमारी टीम और लिमिटेड स्क्वाड और हमारे पास जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन थे, उन्हें देखते हुए मुझे अभी भी गर्व है और मुझे अभी भी लगता है कि हमने अच्छा किया।"

क्या आपको लगता है कि आप अगले साल भी इस टीम को और बेहतर बना सकते हैं? इस पर गायकवाड़ ने कहा, "हां, बिल्कुल। हम टीम बना रहे हैं। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। संजू का टीम में आना एक बहुत अच्छा संकेत है। वह हमारे लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कार्तिक शर्मा, आज एक बार फिर शानदार पारी खेली। ऐसे में मुझे लगता है कि हम टीम बना रहे हैं। जाहिर है, कुछ खिलाड़ी मिस कर गए, कुछ खास खिलाड़ी जो प्लेइंग 12 का हिस्सा थे और मुझे लगता है कि उसके बाद, आपको पीछे मुड़कर देखना होगा कि हम उनके सही रिप्लेसमेंट कहां से ला सकते हैं, हां या नहीं? तो ज़ाहिर है, यह बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी, हमारी जो भी स्क्वॉड थी, आज सभी ने अपना दिल खोलकर खेला और जैसा कि मैंने कहा, मुझे अभी भी लड़कों पर गर्व है।"

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CSK फैंस के लिए कुछ शब्द? इसको लेकर सीएसके कप्तान ने कहा, "दुनिया भर में हमारे जो फैंस हैं, वे आते हैं और हर अच्छे-बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। ऐसे में, हां, हम घर पर कुछ गेम हार गए, लेकिन मुझे लगता है, पिछले साल की तुलना में, हम इस साल बहुत बेहतर थे और पक्का अगले साल यहां एक ज़्यादा मजबूत यूनिट आएगी।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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