सूर्या और बुमराह को IPL 2026 में क्यों जूझना पड़ रहा? MI के हेड कोच ने बयां कर दी तल्ख हकीकत
मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को IPL 2026 में जूझ रहे हैं। MI के हेड कोच महेला जयवर्धने ने तल्ख हकीकत बयां की है।
मुंबई इंडियंस (एमआई) के हेज कोच महेला जयवर्धने ने खराब फॉर्म में चल रहे सीनियर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने करियर के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां उनके लिए कुछ भी अनुकूल नहीं है और उनके पास कड़ी मेहनत करते रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सूर्यकुमार टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान रहते हुए खिताब जीतने के बावजूद खराब दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक नौ पारियों में कुल 183 रन बनाए हैं, जिसमें दिल्ली के खिलाफ लगाया गया अर्धशतक भी शामिल है। उन्होंने इसके बाद अच्छी शुरुआत की लेकिन वह उसे बड़े स्कोर ने नहीं बदल पाए। उन्हें शरीर का निशाना बनाकर की गई गेंदों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।
'अगर सूर्या कुछ अच्छे स्कोर बना लेता है तो...'
जयवर्धने ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ आठ विकेट से हार के बाद सूर्यकुमार के खराब प्रदर्शन के बारे में कहा, ''अगर वह (सूर्या) कुछ अच्छे स्कोर बना लेता है तो मुझे लगता है कि उसे लय मिल जाएगी। मुझे लगता है कि कभी-कभी जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलतीं, तो सब कुछ ठीक नहीं होता है।'' श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने कहा, ''मुझे लगता है कि उसने (रामकृष्ण घोष की गेंद पर आउट होना) काफी अच्छा शॉट खेला था जो सीधे फील्डर के पास चला गया। मेरा मतलब है कि मैंने इतनी क्रिकेट खेली है कि मैं इसे समझ सकता हूं।'' जयवर्धने का मानना है कि सूर्या 'अच्छी स्थिति में' हैं, लेकिन उनके ज्यादातर सटीक शॉट बाउंड्री पर कैच कर लिए जाते हैं।
अन्य गेंदबाजों से बुमराह को सहयोग नहीं मिल रहा
उन्होंने कहा, ''वह निश्चित रूप से इसके लिए तैयार है। वह अच्छी स्थिति में है। बस इतनी सी बात है कि इस सत्र में जितनी बार वह बाउंड्री पर कैच आउट हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ था।'' कोच ने कहा, ''मुझे लगता है कि वह खुद भी निराश है, लेकिन उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी।'' जसप्रीत बुमराह के मामले में जयवर्धने ने स्वीकार किया कि उन्हें अन्य गेंदबाजों से वह सहयोग नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें दरकार है। उन्होंने कहा, ''मेरा मतलब है कि जब सभी एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो विकेट मिलते रहते हैं। इससे बुमराह को थोड़ा और आक्रामक होने में मदद मिलती है। वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।'' पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई नौ मैचों में सिर्फ दो जीत के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। उसकी आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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