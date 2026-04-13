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SRH Vs RR मैच में कौन जीतेगा? अश्विन ने की भविष्यवाणी, वैभव-यशस्वी की जोड़ी को दिया नया नाम

Apr 13, 2026 06:50 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में हैदराबाद के मैदान में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से कौन जीतेगा, रविचंद्रन अश्विन ने इसकी भविष्यवाणी की  है और साथ ही वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को नया नाम भी दिया है।

SRH Vs RR मैच में कौन जीतेगा? अश्विन ने की भविष्यवाणी, वैभव-यशस्वी की जोड़ी को दिया नया नाम

आईपीएल 2026 का 21वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सोमवार 13 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजित रही है और अपने चार में से सभी चार मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने चार में एक मुकाबला अपने नाम किया है और रिदम तलाशने की कोशिश में है।

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दो फायर पावर के बीच हो रही है भिड़ंत

आईपीएल 2026 के लिए जिन दो टीमों में सबसे अधिक फायर पावर दिखाई देता है उनकी भिड़ंत आज खेले जाने वाले मुकाबले में हो रही है। एक तरफ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी है जो पावरप्ले में ही दूसरी टीमों के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर मैच जीतने और मैच को अपनी तरफ रखने का माद्दा रखते हैं, वहीं, राजस्थान रॉयल्स के पास 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और यंग यशस्वी जायसवाल की जोड़ी है जो इस आईपीएल सीजन में गेंदबाजों की पिटाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वैभव सूर्यवंशी ने तो पिछले चार मैचों में जिन भी टीम के गेंदबाजों से सामना हुआ है सबकी पिटाई की है और ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में 200 रनों के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं।

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कौन जीतेगा? अश्विन ने की भविष्यवाणी

इस शानदार बल्लेबाजी आक्रमण वाली दो टीमों के क्लैश में मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी इसकी भविष्यवाणी पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने की है। साथ ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी को एक नया नाम भी दिया है। अश्विन के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में आरआर की टीम पूरी तरह से बैलेंस्ड है और मुकाबला भी इसी टीम के पक्ष में जाएगा। अपने यूटयूब शो ऐश की बात में चर्चा के दौरान खेल पत्रकार विमल कुमार ने जब उनसे पूछा कि आप आज किस टीम को जीतते हुए देख रहे हैं तो इसके जवाब में अश्विन ने कहा कि “मैं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी के साथ जाऊंगा।”

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यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी का रखा नया नाम

रविचंद्रन अश्विन ने अपने शो में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी को संयुक्त रूप से ‘जयसूर्या’ नाम दिया है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के नाम से एक-एक शब्द लेकर यह नामकरण किया है। यशस्वी जायसवाल के नाम से उन्होंने जय शब्द लिया है, वहीं वैभव सूर्यवंशी के नाम से सूर्य शब्द लेकर इस जोड़ी को जयसूर्या नाम दिया है। बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की सलामी जोड़ी पहले से ही ट्रेविषेक ने नाम से जानी जाती है, जिसमें पहला शब्द ट्रेविस हेड के नाम से है और दूसरा शब्द अभिषेक शर्मा के नाम से है। अश्विन ने कहा कि “आज के मैच में ट्रेविषेक और जयसूर्या के क्लैश को देखने में मजा आएगा।” उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि “मैं इस मैच में जयसूर्या यानी वैभव-यश की राजस्थान रॉयल्स को जीतते हुए देख रहा हूं।”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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