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वैभव सूर्यवंशी के लिए राजस्थान रॉयल्स ने नहीं, बल्कि इस टीम ने IPL ऑक्शन में सबसे पहले लगाई थी बोली

Apr 08, 2026 09:51 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी के लिए राजस्थान रॉयल्स ने नहीं, बल्कि किसी और टीम ने सबसे पहले IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में बोली लगाई थी। हालांकि, वह एक करोड़ के बाद रुक गई थी और फिर राजस्थान ने उनको खरीद लिया था। 

वैभव सूर्यवंशी के लिए राजस्थान रॉयल्स ने नहीं, बल्कि इस टीम ने IPL ऑक्शन में सबसे पहले लगाई थी बोली

IPL 2025 का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ था। उस मेगा ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 574 खिलाड़ियों की लिस्ट में 491वें नंबर पर 13 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल था। ऑक्शन से पहले इस नाम की कहीं चर्चा नहीं थी। ऑक्शन के दूसरे दिन एक्सलरेटेड ऑक्शन में उनका नाम शामिल कराया गया। ऑक्शन में उनका नाम आ गया और फिर क्या इतिहास रच गया।

जिस खिलाड़ी की उम्र आईपीएल की उम्र से भी कम हो, उसको ऑक्शन में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मिल गई। दो टीमों के बीच इस नन्हें से बालक के लिए बिडिंग वॉर देखने को मिला। 16 राउंड तक बोली लगी और राजस्थान रॉयल्स ने इस खिलाड़ी को खरीद लिया। हालांकि, बोली की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी के लिए राजस्थान रॉयल्स ने नहीं की थी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहला पैडल वैभव के लिए उठाया था।

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बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को 30 लाख रुपये की बेस प्राइस में ऑक्शन में शामिल किया गया था। वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए से आते हैं। तब तक वे प्रोफेशनल क्रिकेट में खेल चुके थे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भले ही नियम 15 साल से ज्यादा के हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट या आईपीएल में खेलने के लिए ऐसे कुछ नियम नहीं थे। इसका फायदा उनको मिला और उनको ऑक्शन में पिक कर लिया गया।

राजस्थान रॉयल्स ने एक करोड़ 10 लाख रुपये की बोली लगाकर वैभव सूर्यवंशी को खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स ने एक करोड़ की बोली लगाने के बाद आगे पैडल नहीं उठाया था। वे आईपीएल ऑक्शन में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। ये ऑक्शन नवंबर 2024 में हुआ था और आईपीएल 2025 के दौरान वे 14 साल के हो गए थे। 19 अप्रैल 2025 को पहली बार उनको आईपीएल में मौका मिला था।

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वैभव सूर्यवंशी ने पहले मैच में 20 गेंदों में 34 रन जड़कर अपनी छाप छोड़ी थी। छक्के से अपने आईपीएल करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। इसके बाद जरूर 12 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तीसरे मैच में 38 गेंदों में 101 रन बनाकर वे आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बन गए। इसके बाद अगले मैच में खाता नहीं खुला, पांचवें मैच में 4 रन बनाए, लेकिन छठे मैच 40 और सातवें मैच में 57 रन जड़कर उन्होंने दिखा दिया था कि वे बच्चे हैं, लेकिन अच्छे-अच्छों के परखच्चे उड़ा सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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