IPL में किस टीम के लिए किसने जड़ी सबसे तेज सेंचुरी? टॉप 10 लिस्ट में एक देश के तीन खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। आईपीएल में हर टीम के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीन एक ही देश के हैं। रयान रिकेल्टन ने लिस्ट में नई एंट्री मारी है।

मुंबई इंडियंस का हिस्सा रयान रिकेल्टन ने आईपीएल 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने वानखड़े स्टेडियम में 55 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 123 रन बनाए। उन्होंने 44 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। रिकेल्टन की पारी के दम पर एमआई ने 243/3 का स्कोर बनाया लेकिन उसके बावजूद छह विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। एमआई भले ही हार गई लेकिन साउथ अफ्रीका के रिकेल्टन का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। वह आईपीएल में मुंबई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले और सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। रिकेल्टन ने श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा। जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में मुंबई के लिए 45 गेंदों में शतक जमाया था। उन्होंने तब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 48 गेंदों में नाबाद 114 रनों की पारी खेली थी।

साउथ अफ्रीका के तीन खिलाड़ियों ने ऐसा किया इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। आईपीएल में हर टीम के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीन एक ही देश के हैं। रिकेल्टन से पहले साउथ अफ्रीका के दो प्लेयर भी ऐसा कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर ने पंजाब किंग्स के लिए सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। मिलर अब दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के विरुद्ध 37 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने नाबाद 105 रन बनाए। आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी का ओवरऑल रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गेल ने 2013 में पुणे वारियर्स इंडिया के खिलाफ 30 गेंदों में सैकड़ा पूरा कर लिया था। वह तब आरसीबी में थे।

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आईपीएल टीम के लिए सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले प्लेयर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - क्रिस गेल (30)

राजस्थान रॉयल्स - वैभव सूर्यवंशी सूर्यवंशी (35)

सनराइजर्स हैदराबाद - हेनरिक क्लासेन (37)

पंजाब किंग्स - डेविड मिलर (38)

मुंबई इंडियंस - रयान रिकल्टन (44)

चेन्नई सुपर किंग्स - मुरली विजय (46)

दिल्ली कैपिटल्स - केएल राहुल (47)

गुजरात टाइटंस - शुभमन गिल (49)

कोलकाता नाइट राइडर्स - वेंकटेश अय्यर/सुनील नरेन (49)

लखनऊ सुपर जायंट्स - ऋषभ पंत (54)