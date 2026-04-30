IPL में किस टीम के लिए किसने जड़ी सबसे तेज सेंचुरी? टॉप 10 लिस्ट में एक देश के तीन खिलाड़ी
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। आईपीएल में हर टीम के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीन एक ही देश के हैं। रयान रिकेल्टन ने लिस्ट में नई एंट्री मारी है।
मुंबई इंडियंस का हिस्सा रयान रिकेल्टन ने आईपीएल 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने वानखड़े स्टेडियम में 55 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 123 रन बनाए। उन्होंने 44 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। रिकेल्टन की पारी के दम पर एमआई ने 243/3 का स्कोर बनाया लेकिन उसके बावजूद छह विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। एमआई भले ही हार गई लेकिन साउथ अफ्रीका के रिकेल्टन का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। वह आईपीएल में मुंबई के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले और सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। रिकेल्टन ने श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा। जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में मुंबई के लिए 45 गेंदों में शतक जमाया था। उन्होंने तब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 48 गेंदों में नाबाद 114 रनों की पारी खेली थी।
साउथ अफ्रीका के तीन खिलाड़ियों ने ऐसा किया
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। आईपीएल में हर टीम के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीन एक ही देश के हैं। रिकेल्टन से पहले साउथ अफ्रीका के दो प्लेयर भी ऐसा कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर ने पंजाब किंग्स के लिए सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। मिलर अब दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के विरुद्ध 37 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने नाबाद 105 रन बनाए। आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी का ओवरऑल रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गेल ने 2013 में पुणे वारियर्स इंडिया के खिलाफ 30 गेंदों में सैकड़ा पूरा कर लिया था। वह तब आरसीबी में थे।
आईपीएल टीम के लिए सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले प्लेयर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - क्रिस गेल (30)
राजस्थान रॉयल्स - वैभव सूर्यवंशी सूर्यवंशी (35)
सनराइजर्स हैदराबाद - हेनरिक क्लासेन (37)
पंजाब किंग्स - डेविड मिलर (38)
मुंबई इंडियंस - रयान रिकल्टन (44)
चेन्नई सुपर किंग्स - मुरली विजय (46)
दिल्ली कैपिटल्स - केएल राहुल (47)
गुजरात टाइटंस - शुभमन गिल (49)
कोलकाता नाइट राइडर्स - वेंकटेश अय्यर/सुनील नरेन (49)
लखनऊ सुपर जायंट्स - ऋषभ पंत (54)
रिकेल्टन के शतक पर ऐसे फिरा पानी
ट्रैविड हेड और हेनरिक क्लासेन के तूफानी अर्धशतक से हैदराबाद ने रिकेल्टन के शतक पर पानी फेरते हुए मुंबई को हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हेड (30 गेंदों में 76 रन, आठ छक्के, चार चौके) ने अभिषेक शर्मा (24 गेंदों में 45 रन, तीन छक्के, चार चौके) के साथ पहले विकेट के लिए 8.4 ओवर में 129 रन की दमदार साझेदारी की। उसके बाद क्लासेन ने 30 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और सात चौके शामिल हैं। उन्होंने नीतीश रेड्डी (17 गेंदों में 21) के संग चौथे विकेट के लिए 80 रन जोड़े और सलिस अरोड़ा (10 गेंदों में नाबाद 30) के संग पांचवें विकेट के लिए 36 रनों की अटूट पार्टनरशिप की। एसआरएच ने 18.4 ओवर में चार विकेट पर 249 रन बनाकर जीत दर्ज की। क्लासेन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इस जीत से हैदराबाद टीम नौ मैच में 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई आठ मैच में चार अंक के साथ नौवें स्थान पर है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।