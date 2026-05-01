कौन हैं वैभव सूर्यवंशी के पूर्व टीममेट RS अंबरीश, जो SRH में बने शिवम मावी के इंजरी रिप्लेसमेंट?
आईपीएल 2026 में अच्छी लय पकड़ रही सनराजर्स हैदराबाद ने अपने चोटिल खिलाड़ी शिवम मावी की जगह टीम में एक उभरती हुई प्रतिभा को शामिल किया है। यह खिलाड़ी पहले वैभव सूर्यवंशी के साथ अंडर-19 विश्व कप 2026 की टीम में खेल चुका है। जानिए उनके बारे में।
आईपीएल 2026 में अच्छी लय पकड़ रही सनराजर्स हैदराबाद ने अपने चोटिल खिलाड़ी शिवम मावी की जगह एक उभरती हुई प्रतिभा को टीम में शामिल किया है। यह खिलाड़ी पहले वैभव सूर्यवंशी के साथ अंडर-19 विश्व कप 2026 की टीम में खेल चुका है और भारत को विजेता बनाने में भी इसकी भूमिका रही है। हैदराबाद ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों के लिए शिवम मावी के इंजुरी रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया है। इस खिलाड़ी का नाम RS अंबरीश है। इन्होंने घरेलू क्रिकेट में और एज ग्रुप क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। शुक्रवार 1 मई को आईपीएल द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि "सनराइजर्स हैदराबाद ने चोटिल शिवम मावी की जगह आईपीएल 2026 के शेष मैचों के लिए 18 वर्षीय तेज गेंदबाज ऑलराउंडर आरएस अंबरीश को टीम में शामिल किया है।" बता दें कि शिवम मावी को सनराइजर्स हैजदराबाद की टीम ने मिनी ऑक्शन में उनकी बेस प्राइज 75 लाख रुपये में खरीदा था। ग्रोइन इंजरी के कारण वे टीम से बाहर हो गए हैं।
कौन हैं अंबरीश?
दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज अंबरीश भारत की 2026 की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। वह टूर्नामेंट में 11 विकेटों के साथ भारत के संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनकी धारदार गेंदबाजी के कारण ही उन्हें सनराजर्स हैदराबाद की टीम ने अपनी दल का हिस्सा बनाया है और अब यह टीम सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ युवाओं से भी भरी हुई है। बता दें कि अंबरीश का जन्म साल 2007 में तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। वे दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीगों में से एक इंडियन प्रीमियर लीग के उन खिलाड़ियों की फेहरिस्त में शामिल हुए हैं जो उनकी ही तरह युवा जोश-ओ-खरोश के साथ भरे हुए हैं। एसआरएच ने प्रफुल हिंगे (24) और साकिब हुसैन (21) जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, जिन्होंने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और अब इसी फेहरिस्त में अंबरीश का भी नाम जुड़ सकता है।
पॉइंट्स टेबल पर एसआरएच की स्थिति
पाइंट्स टेबल की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआती मैचों में खराब प्रदर्शन करने के बाद टीम ने वापसी की है। शुरुआती मैचों में टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस टीम के साथ नहीं जुड़े थे, जिनकी जगह ईशान किशन कप्तान कर रहे थे। एसआरएच फिलहाल 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जिसने लगातार पांच जीत हासिल की हैं। मौजूदा समय में सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैचों में 6 में जीत हासिल की है, जबकि तीन मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उनका रन रेट पॉजिटिव में है। इस टीम का अलगा मुकाबला रविवार (3 मई) को हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।