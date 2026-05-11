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IPL इतिहास का वो एकमात्र बल्लेबाज जिसने 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के, उर्विल पटेल इतिहास दोहराने से चूके

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 5 गेंदों पर बैक टू बैक छक्के जड़ कमाल किया। वह लगातार 6ठा छक्का जड़ने से चूक गए। क्या आप जानते है आईपीएल में एक खिलाड़ी 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक चुका है।

IPL इतिहास का वो एकमात्र बल्लेबाज जिसने 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के, उर्विल पटेल इतिहास दोहराने से चूके

आईपीएल को शुरू हुए 19 साल हो गए हैं। पिछले 1-2 सालों से यहां इतने रन बन रहे हैं, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि यह तो सिर्फ बल्लेबाजों की लीग है। मगर इसके बावजूद कोई बल्लेबाज आज तक आईपीएल के इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के नहीं लगा पाया है। मगर क्या आप उस खिलाड़ी का नाम जानते हैं जिसने 6 गेंदों पर बैक टू बैक 6 छक्के लगाए हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। दरअसल, एक ओवर में 6 छक्के लगाना और बैक टू बैक 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाना दो अलग अलग बात है। बैक टू बैक 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने में एक बल्लेबाज द्वारा खेली गेंद गिनी जाती है, ना कि एक गेंदबाज द्वारा डाली गई गेंद। इस में एक से ज्यादा गेंदबाज शामिल हो सकते हैं।

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उर्विल पटेल का तांडव

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपील के इतिहास में यह कारनामा सिर्फ एक बार हुआ है, मगर कई खिलाड़ी इस लिस्ट में मात्र 1 कदम से चूक गए। रविवार को लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने भी बैक टू बैक 5 छक्के लगाए, मगर उनका 6ठा शॉट चौका था।

उर्विल पटेल का यह तांडव आवेश खान के पांचवें ओवर में शुरू हुआ। आवेश खान की आखिरी तीन गेंदों पर उन्होंने बैक टू बैक तीन सिक्स लगाए। इसके बाद अगले ओवर में दिग्वेश राठी को उन्होंने लपेटे में लिया।

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ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, जिसके बाद उर्विल पटेल ने राठी की अगली दो गेंदों पर दो छक्के टांग दिए। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेलना चाहा, मगर उन्हें छक्के की जगह चौका नसीब हुआ।

उर्विल पटेल आईपीएल में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़ने वाले 5वें बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, रिंकू सिंह और वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं।

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किसने लगाए 6 गेंदों पर 6 छक्के?

बता दें, आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक ही बल्लेबाज लगातार 6 गेंदों 6 छक्के जड़ पाया है। इस खिलाड़ी का नाम रियान पराग है। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं। उन्होंने यह कारनामा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2025 में किया था। उन्होंने लगातार 5 छक्के मोइन अली को लगाए थे, वहीं 6ठा छक्का वरुण चक्रवर्ती को लगाया था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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