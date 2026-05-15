IPL 2026 का बेस्ट कप्तान कौन? रायुडू ने की रैंकिंग; पंत-पांड्या फिसड्डी; पैट कमिंस के ऊपर ये 2 भारतीय
IPL 2026 अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट अंबाति रायुडू ने सीजन के 10 कप्तानों को रैंकिंग दे दी है। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का हाल बेहाल है, उनकी टीमें टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर हुई है।
IPL 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। लीग स्टेज के 12 ही मुकाबले बाकी है, मगर अभी तक टॉप-4 टीमों की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एक भी टीम अभी तक ऐसी नहीं है जिसे प्लेऑफ का टिकट मिला हो। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, वहीं बची 8 टीमों के कप्तान अभी भी अपनी टीमों को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कराने की रेस में लगे हुए है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट अंबाति रायुडू ने आईपीएल 2026 के सभी 10 कप्तानों को रैंकिंग दी है। आईए एक नजर उनकी इस लिस्ट पर डालते हैं-
ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या सबसे फिसड्डी
ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर सभी 10 कप्तानों को रैंकिंग देते हुए अंबाति रायुडू ने सबसे नीचे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को रखा है। इन दोनों कप्तानों की टीम लखनऊ सुपर जाएंट्स और मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर हुई। रायुडू ने पंत को सबसे नीचे 10वें तो पांड्या को 9वें पायदान पर रखा है।
पैट कमिंस भी टॉप-2 में नहीं
पैट कमिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बीच आईपीएल सीजन में ज्वॉइन किया था। उनसे पहले ईशान किशन टीम की कमान संभाल रहे थे। कमिंस के आने से एसआरएच बीस्ट मोड में नजर आ रही है। हालांकि रायुडू ने कप्तानों की इस रैंकिंग वाली लिस्ट में टॉप-2 से बाहर रखा है।
पैट कमिंस इस लिस्ट में तीसरे, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चौथे, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पांचवें, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग 6ठे, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे 7वें और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल 8वें पायदान पर हैं।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की टीम लगातार 5 मैचों में हार का सामना कर चुकी है। अगर मिड सीजन में यह रैंकिंग होती तो अय्यर जरूर पहले या दूसरे पायदान पर होते।
टॉप-2 में शुभमन गिल और रजत पाटीदार
अंबाति रायुडू ने IPL 2026 के कप्तानों की इस रैंकिंग में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को पहले तो डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को दूसरे पायदान पर रखा है। यह दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में भी टॉप-2 में है। जीटी दूसरे तो आरसीबी नंबर-1 पर है। गुजरात टाइटंस की गाड़ी ने अचानक ही रफ्तार पकड़ी है और वह अब प्लेऑफ के प्रबल दावेदारों में से एक है। गुजरात ने अपने पिछले 5 मैच लगातार जीते हैं। जिस वजह से रायुडू ने उन्हें नंबर-1 की पोजिशन पर रखा है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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