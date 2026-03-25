रजत पाटीदार के साथ कभी की थी ओपनिंग, RR का भी रहे हिस्सा, RCB के अगले चेयरमैन आर्यमान विक्रम बिरला को जानिए
आदित्य विरला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमान विक्रम बिरला अब आरसीबी के नए चेयमैन होंगे। बिरला खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं और दिलचस्प बात ये है कि वह कभी आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड का भी हिस्सा रहे थे।
आईपीएल 2025 की विजेता आरसीबी बिक गई है। इस फ्रेंचाइजी को आदित्य बिरला ग्रुप की अगुआई वाली एक कंसोर्टियम ने 1.78 अरब डॉलर यानी करीब 16660 करोड़ रुपये में खरीदा है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत के वक्त विजय माल्या ने आरसीबी को 11.16 करोड़ डॉलर यानी करीब 464 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस तरह फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन 2008 से अब तक 1495 प्रतिशत बढ़ गई है। आदित्य विरला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमान विक्रम बिरला अब आरसीबी के नए चेयमैन होंगे। बिरला खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं और दिलचस्प बात ये है कि वह कभी आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड का भी हिस्सा रहे थे।
आर्यमान विक्रम बिरला भारत के मशहूर उद्योगपति परिवार बिरला से आते हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1997 को हुआ था और वह आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं। उनकी दो बहनें भी हैं- अनाया और अद्वैतेशा।
आर्यमान बिरला की हमेशा से खेल में रुचि रही और वह मध्य प्रदेश की तरफ से बतौर बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट भी खेल चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज बिरला ने 2017 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। 2018 में ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में उन्होंने बंगाल के खिलाफ अपनी पहली और इकलौती फर्स्ट क्लास सेंचुरी जड़ी थी। उन्होंने नाबाद 103 रन की पारी खेली थी।
आर्यमान विक्रम बिरला ने अपने करियर में 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिसमें उनके नाम 27.60 की औसत से 414 रन दर्ज हैं। इनमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं।
दिलचस्प बात ये है कि बिरला कभी आरसीबी के मौजूदा कप्तान रजत पाटीदार के साथ ओपनिंग की थी। अपने पहले फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैच में बिरला के साथ उनके ओपनिंग पार्टनर पाटीदार ही थे।
आर्यमान विक्रम बिरला राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड का भी हिस्सा रह चुके हैं। 2018 की आईपीएल नीलामी में आरआर ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था। हालांकि उन्हें कभी आईपीएल में डेब्यू का मौका नहीं मिला। आईपीएल 2020 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने बिरला को रिलीज कर दिया था। उसके बाद बिरला ने क्रिकेट से दूरी बना ली थी।
आर्यमान विक्रम बिरला ने आखिरी बार जनवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था। तब उन्होंने इंदौर में आंध्र प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद वह कभी पेशेवर क्रिकेट नहीं खेले।
28 वर्ष के आर्यमान विक्रम बिरला आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद आरसीबी की चेयरमैनशिप संभालेंगे। टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड के चेयरमैन सत्यन गजवानी आरसीबी के वाइस-चेयरमैन होंगे।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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