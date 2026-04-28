वक्त-वक्त की बात है, कभी विराट कोहली के साथ जीता था वर्ल्ड कप, अब उनके ही सामने कर रहे अंपायरिंग
आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेले गए मुकाबले के बाद एक भावुक पल देखा गया, जब क्रिकेट जगत के किंग विराट कोहली मैच में अपांयरिंग कर रहे अपने अंडर-19 विश्व कप फाइनल के हीरो से मिलते दिखे। जानिए कौन हैं उनके दोस्त अजितेश अर्गल।
आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेले गए मुकाबले के बाद एक भावुक पल देखा गया, जब क्रिकेट जगत के किंग विराट कोहली मैच में अपांयरिंग कर रहे अपने अंडर-19 विश्व कप फाइनल के हीरो से मिलते दिखे। उन्होंने अपने पुराने यार से बातें कीं और पुराने किस्सों को साझा किया, जिस बातचीत की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। विराट कोहली को अपने पुराने यार से बेहद आत्मीय अंदाज में बात करते हुए देखा गया।
विराट कोहली की टीम के हीरो रहे थे अजितेश अर्गल
साल 2008 में जब विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 पुरुष टीम ने विश्व कप जीता था तो उस विश्व कप के फाइनल मैच के हीरो अजितेश अर्गल रहे थे, जो अब मैदान पर खेलते हुए नहीं बल्कि अंपायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उस ऐतिहासिक फाइनल में महज 7 रन देकर 2 विकेट झटके थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।
अजितेश ने वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 में अंपायरिंग की और अब आईपीएल में भी अंपारिंग करते नजर आ रहे हैं। साल 2008 में अंडर 19 विश्व कप जीतकर निकले अजितेश अर्गल के लिए आगे का क्रिकेट करियर उतना अच्छा नहीं रहा, जितना उनके साथी खिलाड़ियों का रहा। विराट कोहली की तुलना में तो वे क्रिकेट करियर के नजरिए से कहीं नहीं ठहरते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा की तरफ से 10 फर्स्ट-क्लास मैच खेले, हालांकि, धीरे-धीरे वह खेल से दूर होते गए। आगे चलकर वह स्पोर्ट्स कोटा से आयकर विभाग में इंस्पेक्टर बन गए। इसके बाद भी क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ और उन्होंने साल 2023 में बीसीसीआई (BCCI) की अंपायरिंग परीक्षा पास की।
अपने पुराने यार के साथ मैदान पर बतौर अंपायर आए नजर
हाल ही में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच से अपना IPL अंपायरिंग डेब्यू किया। और फिर आरसीबी बनाम डीसी मैच में एक तरफ विराट कोहली मैदान पर खेलते दिखे वहीं, अजितेश अर्गल हैट पहने अंपायरिंग करते नजर आए। यह देखना दर्शकों के लिए बहुत सुखद रहा कि 18 साल पहले एक साथ विश्व कप उठाने वाले दो खिलाड़ी आज एक ही मैदान पर अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, वहीं, उनके दोस्त भले ही एक भी आईपीएल मैच ना खेले हों, लेकिन अब अंपायरिंग करते हुए कोहली के साथ एक ही मंच पर नजर आए। बता दें कि अजितेश अर्गल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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