हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा KKR के खिलाफ मिली हार का ठीकरा? पूरे सीजन भुगता इस गलती का खामियाजा

हार्दिक पांड्या ने केकेआर के खिलाफ मिली हार का ठीकरा बल्लेबाजों और फील्डरों दोनों पर फोड़ा है। कप्तान का कहना है कि उनकी टीम ने 20 रन कम बनाए, वहीं खराब फील्डिंग का खामियाजा उन्हें पूरे सीजन भुगतना पड़ा।

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में मिली 4 विकेट से हार का ठीकरा बल्लेबाजों और फील्डरों पर फोड़ा है। पांड्या ने कहा कि पिच गेंदबाजों के लिए मददगार थी, मगर उनकी टीम ने पावरप्ले में ज्यादा विकेट खोए। वहीं उन्होंने माना कि तिलक वर्मा और उनकी साझेदारी कुछ और देर टिक जाती तो 15-20 रन और बना लेते जो बाद में कम पड़े। इसके अलावा उन्होंने फील्डरों की भी क्लास लगाई। इस पूरे सीजन मुंबई की फील्डिंग ने निराश किया। आईए जानते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या ने KKR vs MI मैच के बाद क्या कहा?

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आप लगभग 20 रन कम थे? हां, मेरा मतलब है, काफी एंटरटेनिंग था। पक्का एक बैटिंग ग्रुप के तौर पर, हम 20 रन कम थे। मुझे लगता है कि हमने पावरप्ले में बहुत सारे विकेट गंवाए, लेकिन अगर तिलक और मैं ज्यादा देर टिके रहते, और हमने कुछ और पार्टनरशिप की होती और वो 15-20 रन बना लिए होते, तो मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छा मौका होता।

पिच कैसी थी? मेरा मतलब है, सच कहूं तो, मुझे इस तरह की विकेट पर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है जहां बॉलर्स को कुछ करना होता है। मुझे लगता है कि IPL काफी हद तक बैटिंग-डोमिनेटेड होता जा रहा है। बॉलर्स बेबस महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के गेम ने बॉलर्स को भी विकेट से कुछ दिया, जिससे वे आकर कुछ अच्छी बॉल फेंक पाए, बैट्समैन ने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला और रन बनाए। तो, मुझे इसमें थोड़ा मजा आया।

फील्ड में क्या चल रहा था? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि पूरे सीजन में, हम फील्डिंग में काफी खराब रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे कैच छोड़े हैं, जो जाहिर है कोई नहीं करना चाहता। लेकिन गेम के उस हिस्से में, मुझे लगता है कि कोई छिपने की जगह नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आपको मौके मिलते हैं, अगर आप गेम जीतना चाहते हैं, तो आपको सभी मौकों का फायदा उठाना होगा, आधे मौकों का भी। लेकिन हां, जब आप ऐसे मौके गंवाते हैं जो गेम बदल सकते हैं, तो आप हमेशा गेम के पीछे भाग रहे होते हैं।

आप सीजन को अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेंगे? हां, बिल्कुल। तो, यह एक ESA गेम है। यह बच्चों के लिए है। हम बस यह पक्का करना चाहते हैं कि हम आएं और उन 25,000 बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाएं और उन्हें आकर हमें खेलते हुए देखने दें, और हम उनका मनोरंजन करें, उन्हें खुश करें। मुझे लगता है कि यह उनके लिए जिंदगी भर की यादें होंगी।