अनुष्का शर्मा ने किसके साथ बैठकर IPL 2026 फाइनल देखा? जमकर वायरल हो रहा फोटो
अनुष्का शर्मा आईपीएल 2026 फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहीं। अनुष्का का एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी महिला के बराबर में बैठे हुई नजर आईं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) रविवार को आईपीएल 2026 फाइनल में आमने-सामने हैं। खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है। आरसीबी लगातार दूसरा खिताब जीतने की फिराक में है। आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए अनुष्का शर्मा स्टेडियम पहुंचीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और विराट कोहली की पत्नी अनुष्का स्टैंड में एक महिला के बराबर में बैठी हुई नजर आईं। उनका यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। कई लोगों के मन में सवाल है कि अनुष्का किसके पास बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहीं? अगर आप भी इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं तो चलिए जिज्ञासा दूर करते हैं।
कौन हैं मालविका नायक?
दरअसल, अनुष्का शर्मा स्टैंड में मालविका नायक के साथ बैठी थीं। वह अनुष्का की लंबे समय से दोस्त हैं। उन्होंने आईपीएल में कई बार अनुष्का के साथ स्टेडियम में मैच देखा है। दोनों मैच के दौरान ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी साथ नजर आ चुकी हैं। कोहली ने फाइनल में जब तनावपूर्ण सिचुएशन को हल्का करने के लिए डांस किया तो अनुष्का ने यह नोटिस किया। उन्होंने अपनी दोस्त से कुछ फुसफुसाया। वहीं, कोहली ने जब शुभमन गिल के आउट होने के बाद जोशीले अंदाज में जश्न मनाया तो अनुष्का के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उन्होंने तब अपनी दोस्त को गले लगाकर खुशी का इजहार किया। मालविका बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। वह मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से एमबीए ग्रेजुएट हैं।
आरसीबी को इतना टारगेट
आरसीबी ने फाइनल में गुजरात का टीम को 155/8 के स्कोर पर रोका। आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाया। लाल और काली मिट्टी के मिश्रण वाली पिच पर शॉट खेलना बिलकुल भी आसान नहीं था जो गुजरात की बल्लेबाजी में साफ झलक रही थी। आरसीबी के लिए रसिख सलाम ने तीन जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने दो दो विकेट चटकाए। कृणाल पंड्या ने एक विकेट लिया। जीटी की ओर से सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ने ही डटकर सामना किया। उन्होंने 37 गेंद में नाबाद 50 रन जोड़े, जिसमें पांच चौके शामिल रहे। आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके गेंदबाजों ने शुरू से ही दबदबा बनाते हुए पावरप्ले में शुभमन गिल (10) और साई सुदर्शन (12) को पवेलियन भेज जदिया। जीटी को अपनी सलामी जोड़ी से अच्छी शुरूआत की उम्मीद थी जिससे टीम इन झटकों से उबर नहीं सकी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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