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कौन हो और क्या हो तुम? जानिए आर अश्विन पर क्यों भड़क गए युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह

Mar 25, 2026 05:36 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह दिग्गज स्पिनर आर अश्विन की उस बात से भड़क गए हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को शायद ही एलएसजी की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा। योगराज ने कहा कि अश्विन बकवास कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि वह किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं।

कौन हो और क्या हो तुम? जानिए आर अश्विन पर क्यों भड़क गए युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इस बार आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के स्क्वाड का हिस्सा हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई है और वह शादी के ठीक बाद टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन में शामिल हो गए। इससे टीम के कप्तान ऋषभ पंत काफी प्रभावित भी हुए थे। हालांकि दिग्गज ऑफ स्पिनर रहे रविचंद्रन अश्विन को लगता है कि अर्जुन को एलएसजी की प्लेइंग इलेवन में शायद ही जगह मिले। अब उनकी इस बात से युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने अश्विन की बात को बकवास करार दिया है। इतना ही नहीं, गुस्से में उन्होंने यह भी पूछा- कौन हो तुम? क्या हो तुम?

अर्जुन तेंदुलकर पर अश्विन ने क्या कहा था?

रविचंद्रन अश्विन ने एलएसजी की संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर हाल में कहा था, ‘अर्जुन तेंदुलकर खेलेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि यह इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान और मोहम्मद शमी लाइनअप में हैं। वहां बहुत सारे तेज गेंदबाज हैं। वह कैसे खेलेगा? मुझे नहीं लगता कि जब तक कि कुछ खिलाड़ी इंजरी से बाहर न हों, तब तक उसके लिए कोई जगह बन पाएगी।’

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अश्विन पर बमक गए योगराज सिंह

इनसाइडस्पोर्ट को दिए इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा, ‘वह बकवास कर रहा है, यह आर अश्विन या जो कोई भी है वह। उसे जानना चाहिए कि वह किसी के बारे में क्या बोल रहा है। कोई टेलिविजन पर बैठा है और बोले जा रहा है- ओह, वह यह नहीं कर सकता। वह वह नहीं कर सकता। कौन हो तुम? क्या हो तुम?’

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अर्जुन तेंदुलकर को लेकर योगराज ने कहा, ‘वह सचिन तेंदुलकर का बेटा है, यह एक अलग कहानी है। जब वह यहां था तब मैंने यूवी से कहा था कि तुम सब अर्जुन तेंदुलकर को गलत तरह से ले रहे हो। वह गेंदबाज नहीं है, उसे रिढ़ की समस्या है और उसका हाथ 45 डिग्री से नीचे आता है। जब वह यहां था तब मैंने उससे बात की। मैंने उसके कोच से बोला जब वह गोवा की टीम के साथ था।’

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योगराज सिंह ने कहा, 'अगर तुम ये नहीं कर सकते तो उसे मेरे पास भेजो, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता हूं कि अगर अर्जुन तेंदुलकर ने 6 महीने मेरे साथ गुजार लिए तब वह इस दुनिया के सभी बल्लेबाजों से आगे निकल जाएगा। अगर नहीं तो मैं अपनी दाढ़ी कटा लूंगा और उसे फेंक दूंगा।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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