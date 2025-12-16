कौन हैं प्रशांत और कार्तिक? IPL 2026 ऑक्शन में रचा हैरतअंगेज इतिहास, CSK का लूट लिया खजाना

संक्षेप: Prashant Veer and Kartik Sharma IPL 2026 Auction: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में दो खिलाड़ियों पर 28 करोड़ से ज्यादा लुटा दिए। दोनों अनकैप्ड प्लेयर हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने मंगलवार को आईपीएल 2026 ऑक्शन में दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाकर सभी को चकित कर दिया। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के लिए अपना खजाना खोल दिया। फ्रेंचाइजी ने दोनों पर 28 करोड़ रुपये से ज्यादा लुटाए। प्रशांत को 14.20 करोड़ रुपये और कार्तिक को भी इतने ही पैसे दिए। दोनों ने हैरतअंगेज इतिहास रचा है। प्रशांत और कार्तिक आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। अनकैप्ड प्लेयर उसे कहा जाता है, जिसने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला।

प्रशांत के लिए इनमें थी रेस प्रशांत का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने बोली शुरू की और मुंबई इंडियंस (एमआई) भी रेस में शामिल हो गई। एमआई ने 1.20 करोड़ रुपये पर हाथ खड़े दिए, जिसके बाद सीएसके और एलएसजी में बिडिंग वॉर शुरू हो गई। एलएसजी 4.20 करोड़ से पीछे हटी। सीएसके को तब राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से टक्कर मिली। कीमत बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) 6.80 करोड़ पर आई। एसआरएच और सीएसके के बीच काफी देर बिडिंग वॉर चली। कीमत 13 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गई। अंत में सीएसके बाजी मारने में सफल रही।

कौन हैं प्रशांत वीर? 20 वर्षीय प्रशांत वीर ऑलरआउंडर हैं। वह लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। प्रशांत पहली बार आईपीएल में खेलेंगे। उन्होंने अब तक 12 घरेलू टी20 मैचों में 167.16 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं। वहीं, प्रशांत ने नौ पारियों में 6.45 के इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं। उन्होंने यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया। वह टूर्नामेंट में नोएडा सुपर किंग्स हिस्सा थे। उन्हें सीएसके में रवींद्र जडेजा की जगह लेने के लिए एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत का जन्म 24 नवंबर 2005 को उत्तर प्रदेश के अमेठी हुआ।

कार्तिक के लिए इनमें थी रेस 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा का बेस प्राइस 30 लाख रुपये थे। एमआई ने उनके लिए शुरुआती बोली लगाई और फिर एलएसजी की एंट्री हुई। केकेआर 50 लाख पर आई। कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होने के बाद एलएसजी और केकेआर में मुकाबला रहा। फिर सीएसकए रेस में आई। उसने 5 करोड़ की बोली लगाई। रेस में एक बार फिर सीएसके और केकेआर आमने-सामने थीं। केकेआर ने 10 करोड़ के पार भी बोली लगाई। हालांकि, सीएसके डट रही। उसने 13 करोड़ की बोली लगाईं और केकेआर ने हाथ पीछे खींच लिए। एसआरएच ने 13.20 करोड़ की बोली लगाई लेकिन सीएसके ने हार नहीं मानी और आखिर में कार्तिक को अपने पाले में कर लिया।