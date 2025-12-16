Cricket Logo
कौन हैं प्रशांत और कार्तिक? IPL 2026 ऑक्शन में रचा हैरतअंगेज इतिहास, CSK का लूट लिया खजाना

संक्षेप:

Prashant Veer and Kartik Sharma IPL 2026 Auction: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में दो खिलाड़ियों पर 28 करोड़ से ज्यादा लुटा दिए। दोनों अनकैप्ड प्लेयर हैं।

Dec 16, 2025 05:54 pm IST
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने मंगलवार को आईपीएल 2026 ऑक्शन में दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाकर सभी को चकित कर दिया। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के लिए अपना खजाना खोल दिया। फ्रेंचाइजी ने दोनों पर 28 करोड़ रुपये से ज्यादा लुटाए। प्रशांत को 14.20 करोड़ रुपये और कार्तिक को भी इतने ही पैसे दिए। दोनों ने हैरतअंगेज इतिहास रचा है। प्रशांत और कार्तिक आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। अनकैप्ड प्लेयर उसे कहा जाता है, जिसने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला।

प्रशांत के लिए इनमें थी रेस

प्रशांत का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने बोली शुरू की और मुंबई इंडियंस (एमआई) भी रेस में शामिल हो गई। एमआई ने 1.20 करोड़ रुपये पर हाथ खड़े दिए, जिसके बाद सीएसके और एलएसजी में बिडिंग वॉर शुरू हो गई। एलएसजी 4.20 करोड़ से पीछे हटी। सीएसके को तब राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से टक्कर मिली। कीमत बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) 6.80 करोड़ पर आई। एसआरएच और सीएसके के बीच काफी देर बिडिंग वॉर चली। कीमत 13 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गई। अंत में सीएसके बाजी मारने में सफल रही।

कौन हैं प्रशांत वीर?

20 वर्षीय प्रशांत वीर ऑलरआउंडर हैं। वह लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। प्रशांत पहली बार आईपीएल में खेलेंगे। उन्होंने अब तक 12 घरेलू टी20 मैचों में 167.16 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं। वहीं, प्रशांत ने नौ पारियों में 6.45 के इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं। उन्होंने यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया। वह टूर्नामेंट में नोएडा सुपर किंग्स हिस्सा थे। उन्हें सीएसके में रवींद्र जडेजा की जगह लेने के लिए एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत का जन्म 24 नवंबर 2005 को उत्तर प्रदेश के अमेठी हुआ।

कार्तिक के लिए इनमें थी रेस

19 वर्षीय कार्तिक शर्मा का बेस प्राइस 30 लाख रुपये थे। एमआई ने उनके लिए शुरुआती बोली लगाई और फिर एलएसजी की एंट्री हुई। केकेआर 50 लाख पर आई। कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होने के बाद एलएसजी और केकेआर में मुकाबला रहा। फिर सीएसकए रेस में आई। उसने 5 करोड़ की बोली लगाई। रेस में एक बार फिर सीएसके और केकेआर आमने-सामने थीं। केकेआर ने 10 करोड़ के पार भी बोली लगाई। हालांकि, सीएसके डट रही। उसने 13 करोड़ की बोली लगाईं और केकेआर ने हाथ पीछे खींच लिए। एसआरएच ने 13.20 करोड़ की बोली लगाई लेकिन सीएसके ने हार नहीं मानी और आखिर में कार्तिक को अपने पाले में कर लिया।

कौन हैं कार्तिक शर्मा?

कार्तिक शर्मा राजस्थान के विकेटकीपर हैं। वह पहली बार आईपीएल में खेलेंगे। कार्तिक ने घरेलू व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी जबर्दस्त लोअर ऑर्डर हिटिंग से सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लीग स्टेज में पांच मैचों में 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए। उन्होंने अपने 12 मैचों के छोटे टी20 करियर में लगातार 160 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। सीएसके ने आईपीएल के पिछले सीजन में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। सीएसके को कार्तिक और प्रशांत जैसे युवा बल्लेबाजों से आगामी सीजन में काफी उम्मीदें होंगी।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है।
