IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तान कौन-कौन? टॉप-5 में पैट कमिंस समेत ये नाम
आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट किन 5 गेंदबाजों ने हासिल किए हैं और किस तरह की गेंदबाजी की है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में महान शेन वार्न का भी नाम है।
IPL 2026 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी पैट कमिंस कर रहे हैं। कमिंस का नाम आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में है। वे इस एलीट लिस्ट में शेन वॉर्न, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन के साथ टॉप 5 में हैं। ऐसे में आइए आज हमको विस्तार से बताते हैं कि आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट किन पांच गेंदबाजों ने लिए हैं और इनके नाम कुल कितने मैचों में कितने विकेट हैं।
शेन वार्न, हार्दिक पांड्या और पैट कमिंस टॉप-3 में
आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान शेन वार्न पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कल 55 मैचों में कप्तानी करते हुए गेंदबाजी की जिसमें 57 विकेट लिए। इस दौरान उनका गेंदबाजी का औसत 25.38 और इकोनॉमी रेट 7.27 रहा। इस सूची में दूसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या का नाम है, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में कप्तानी की शुरुआत गुजरात टाइटंस से की थी और अब मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। उन्होंने बतौर कप्तान अब तक IPL में कुल 68 मैच खेले हैं जिसमें 40 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी रेट 9.68 और इकोनॉमी 35.62 की है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। पैट कमिंस ने अब तक बतौर कप्तान 34 मैच खेले हैं, जिसमें 9.18 की इकोनॉमी और 30.6 की औसत के साथ कुल 38 विकेट हासिल किए हैं।
अनिल कुंबले और अश्विन भी टॉप-5 में शामिल
बतौर कप्तान आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अनिल कुंबले का नाम चौथे स्थान पर है। उन्होंने आईपीएल में 26 मैचों में कप्तानी की जिसमें 20.9 की औसत और 6.31 की इकोनॉमी के साथ कुल 30 विकेट हासिल किए हैं। लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर भारत के महान स्पिनरों में से एक रविचंद्रन अश्विन का नाम है, जिन्होंने 28 मैचों में कप्तान करते हुए कुल 25 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 7.66 और औसत 32.4 का है।
आईपीएल इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
1. शेन वार्न- 55 मैचों में 57 विकेट
2. हार्दिक पांड्या- 68 मैच, 40 विकेट
3. पैट कमिंस- 34 मैच, 38 विकेट
4. अनिल कुंबले, 26 मैच, 30 विकेट
5. आर अश्विनर, 28 मैच, 25 विकेट
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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