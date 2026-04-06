IPL में CSK को सबसे ज्यादा बार लगातार किस टीम ने हराया है? RCB भी लिस्ट में हुई शामिल
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार सबसे ज्यादा बार किस टीम ने हराया है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू भी शामिल हो गई है।
रविवार को खेले गए आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हरा दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंजबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी के सभी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना डाले। 251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 19.4 ओवर में 207 रनों पर ही ऑलआउट हो गई।
CSK के खिलाफ सबसे ज्यादा बार लगातार जीत हासिल करने वाली टीमें
आरसीबी इस जीत के साथ सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा बार लगातार जीत हासिल करने वाली टीमों की लिस्ट में शामिल हो गई। साल 2024 के आईपीएल सीजन से लेकर अब तक आरसीबी ने सीएसके को हर बार हराया है। इन दोनों टीमों का पिछले दो सालों में चार बार आमना-सामना हुआ है, जिसमें से आरसीबी ने सभी चार मुकाबलों में जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीमों की सूची में मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर हैं। ब्लू आर्मी ने 2018 से लेकर 2019 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार पांच बार हराया था। सूची में दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स है, जिसने 2021 से 2024 तक चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार हराया।
2020-2021 में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार चार मैचों में मात दी थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने 2021-2023 के बीच में चार बार येलो आर्मी को लगातार शिकस्त दी थी। अब इस सूची में आरसीबी का नाम शामिल हो गया है। गत वर्ष विजेता टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2024 से लेकर 2026 के बीच में लगातार 4 बार शिकस्त दी है।
पिछले मैच में अपनी दमदार जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम अंक तालिका में शीर्ष पहुंच गई है। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी के नाम है। उन्होंने 2 मैचों में 160 रन बनाए हैं और टॉप पर बने हुए हैं। रिजवी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस सीजन के अपने पहले मुकाबले में 70 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 गेंदों में 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप रवि बिश्नोई के सिर पर है। बिश्नोई ने 2 मैचों में 5 विकेट हासिल किए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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