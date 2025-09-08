जब RCB के पसंदीदा स्टार से हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े थे युवा बॉल बॉय श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर ने एक हालिया पॉडकास्ट में बताया है कि जब एक आईपीएल मैच के दौरान वह बॉल बॉय थे तो आरसीबी के स्टार रॉस टेलर से हाथ मिलाने के लिए वह दौड़ पड़े थे। उन्हें अब भी टेलर का उनसे हाथ मिलाना याद है।
आंखों में एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना। भूमिका बॉल बॉय की। आईपीएल के शुरुआती दिनों का एक मैच। और अगर उस बॉल बॉय के सामने उसका पसंदीदा खिलाड़ी आ जाए तो? जाहिर है युवा मन अपने स्टार से मिलने, उसे छूने या बात करने का मौका तो नहीं ही गंवाएगा। उस लड़के ने भी यही किया और दौड़कर अपने स्टार के पास पहुंच गया। हाथ मिलाया। आज वह लड़का खुद भारत का और आईपीएल का एक बड़ा स्टार है लेकिन उसे बॉल बॉय के रूप में अपने पसंदीदा खिलाड़ी से वो खास मुलाकात आज भी याद है। वो बॉल बॉय कोई और नहीं, सरपंच साहब हैं यानी श्रेयस अय्यर।
अय्यर ने एक हालिया पॉडकास्ट में वो किस्सा बयान किया है। वह iQOOO इंडिया की तरफ से 7 सितंबर को रिलीज किए गए यूट्यूब पॉडकास्ट में मेहमान थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे आईपीएल के शुरुआती दिनों में जब वह बॉल बॉय थे तो वह पहली बार न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज रॉस टेलर से मिलने के लिए दौड़ गए थे। तब टेलर आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते थे।
अय्यर ने बताया, ‘मैं रॉस टेलर को बहुत पसंद करता था। इसलिए पहले गेम के दौरान जब आतिशबाजी बंद हुई तो उसके टुकड़े और दगे हुए पटाखे पूरे ग्राउंड पर बिखरे पड़े थे। हमने जाकर उन्हें साफ करना था। मैं जानबूझकर टेलर के पास दौड़कर पहुंचा ताकि उन्हें हाय-हेलो कह सकूं।’
अय्यर ने आगे बताया, 'उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और उसके बाद मैं आतिशबाजी के मलबे को साफ करने में लग गया।'
आज श्रेयस अय्यर खुद भारत के एक बड़े स्टार है। वह इस साल भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के हीरो और टीम के टॉप-स्कोरर थे। वह आईपीएल के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं। वह पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। आईपीएल 2025 में उनके बल्ले से 50.33 के औसत से 604 रन निकले। पिछले साल उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाया।
अय्यर के आईपीएल करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने इस फ्रेंचाइजी लीग में 133 मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 34.23 के औसत से 3731 रन बनाए हैं जिनमें 27 अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल में उनकी सबसे बड़ी पारी 97 नाबाद रनों की है जो उन्होंने 2025 के सीजन में खेली थी।
