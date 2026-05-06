CSK से हारने पर अक्षर पटेल को क्या रहा सबसे बड़ा अफसोस? कप्तान सरेआम कर बैठे ये गलती
दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2026 में छठी हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली की टीम को आसानी से घर में रौंद दिया। कप्तान अक्षर पटेल का मानना है कि डीसी ने 10-15 रन कम बनाए।
अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) को आईपीएल 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आठ विकेट से शिकस्त दी। सीएसके ने दिल्ली के अरुण जटेली स्टेडियम में डीसी को 155/7 रन पर रोकने के बाद 15 गेंद बाकी रहते टारगेट चेज कर लिया। जिस पिच पर अन्य बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, चेन्नई के ओपनर संजू सैमसन ने वहां तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 87 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 52 गेंदों का सामना करने के बाद सात चौके और 6 सिक्स लगाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हार के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर को सबसे बड़ा अफसोस रहा कि अगर टीम ने 10-15 रन और बना लिए होते तो सीएसके के खिलाफ किस्मत पलट सकती थी।
'मुझे लगा कि 155 अच्छा स्कोर है'
अक्षर ने सीएसके के हाथों हार झेलने के बाद कहा, ''पहली पारी में जिस तरह से विकेट खेल रही थी तो मुझे लगा कि 155 अच्छा स्कोर है। लेकिन हम आठ बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे तो उस हिसाब से हम 10-15 रन पीछे रह गए। बाद में विकेट थोड़ा बेहतर हुआ। हालांकि, सेट बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान था लेकिन नए बल्लेबाज के लिए नहीं। लेंथ गेंद रुककर आ रही थी और नीचे भी जा रही थी। कभी रुककर बाउंस भी मिल रहा था। लेकिन सेट बल्लेबाज के लिए खेलना आसान था। संजू जिस तरह गेम लेकर गया, आप देख सकते हैं।'' एक समय लग रहा था कि डीसी 100 का आंकड़ा भी मुश्किल से पार पाएगी लेकिन निचलेक्रम के बल्लेबाजों ने चुनौती पूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। ट्रिस्टन स्टब्स (38) और समीर रिजवी (नाबाद 40) ने छठे विकेट के लिए 65 रनों की अहम साझेदारी की। दिल्ली ने 69 रन पर पांच विकेट खो दिए थे।
अक्षर पटेल सरेआम कर बैठे ये गलती
कप्तान ने कहा, ''पांच विकेट गिरने के बावजूद हमने जिस तरह की बैटिंग की, वो सकारात्मक बात है। बॉलिंग में मैंने अपने पार्टनर कुलदीप को मिस किया।'' अक्षर से जब आगे के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। हमारे गलती नहीं कर सकते। क्लियर माइंडसेट के साथ जाना है। पांच मैच बचे हैं और उन्हें जीतने है।'' हालांकि, अक्षर से बाकी मैच मैचों की संख्या बताने में गलती कर बैठे। दरअसल, दिल्ली के पांच नहीं बल्कि सिर्फ चार लीग मैच बाकी हैं। दिल्ली फिलहाल 10 मैचों में छह हार और चार जीत के बाद अंक तालिका में सातवें पायदान पर है। उसके आठ अंक हैं। दिल्ली को प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए आखिरी चार लीग मैचों में जीत दर्ज करने होगी। डीसी की अगली भिड़ंत शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से होगी। यह मैच दिल्ली में आयोजित होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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