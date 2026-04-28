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ऑरेंज कैप की सूची में किस पायदान पर पहुंचे विराट कोहली? टॉप-5 में कौन-कौन शामिल

Apr 28, 2026 12:18 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू मैच नंबर 39 के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों यानी ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड की सूची में टॉप-5 में कौन-कौन से बल्लेबाज शामिल हैं और विराट कोहली इस सूची में किस स्थान पर हैं, जानिए।

ऑरेंज कैप की सूची में किस पायदान पर पहुंचे विराट कोहली? टॉप-5 में कौन-कौन शामिल

दिल्ली कैपिटल्स (DC Vs RCB) बनाम आरसीबी मुकाबले में सोमवार, 27 अप्रैल को विराट कोहली ने 15 गेदों में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 23 रन बनाए। इन 23 रनों की बदौलत विराट कोहली आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को पीछे छोड़ दिया है साथ ही शुभमन गिल को भी पछाड़ दिया है। गिल 6वें नंबर पर खिसक गए हैं और क्लासेन पांचवें नंबर पर आ गए हैं।

अभिषेक शर्मा और लोकेश राहुल नंबर 1-2 पर

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू मैच नंबर 39 के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों यानी ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड की सूची में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं और ऑरेंज कैप उनके ही सिर पर सजी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद के बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने आईपीएल में अब तक कुल 8 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 54.29 की औसत और 212 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 380 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में दूसरे पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज लोकेश राहुल का नाम है। उन्होंने इस साल अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 51.14 की औसत और 185.49 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 358 रन बनाए हैं।

वैभव नंबर 3, कोहली चार और क्लासेन 5 पर

युवा सनसनी 15 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 44.62 की औसत और 234.87 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 357 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में चौथे स्थान पर विराट कोहली का नाम है। 37 वर्षीय किंग कोहली आज भी अपनी दहाड़ बनाए हुए हैं। उन्होंने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 8 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 58.50 की औसत और 162 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 351 रन बनाए हैं। सूची में पांचवें और आखिरी स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 49.86 की औसत और 149.79 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 349 रन बनाए हैं।

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DC Vs RCB मैच के बाद ऑरेंज कैप की सूची में टॉप-5 बैटर

1. अभिषेक शर्मा- (सनराइजर्स हैदराबाद) 8 पारियों में 380 रन

2. केएल राहुल- (दिल्ली कैपिटल्स) 8 पारियों में 358 रन

3. वैभव सूर्यवंशी- (राजस्थान रॉयल्स) 8 पारियों में 357 रन

4. विराट कोहली- (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू) 8 पारियों में 351 रन

5. हेनरिक क्लासेन- (सनराइजर्स हैदराबाद) 8 पारियों में 349 रन

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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