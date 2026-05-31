IPL की ट्रॉफी पर संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब भी RCB vs GT Final से पहले जान लीजिए
IPL ट्रॉफी पर बीच में संस्कृत में एक मैसेज लिखा है, जो कि यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोतिहि है। इसका मतलब होता है, 'जहां प्रतिभा और अवसर का मिलन होता है।' आईपीएल की ट्रॉफी के इतिहास के बारे में जान लीजिए।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इस टूर्नामेंट को भारत में इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि यहां युवा प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। यह टूर्नामेंट बीते 19 साल से इस काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएल की ट्रॉफी पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है? शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन IPL 2026 फाइनल से पहले आप जान लीजिए कि आईपीएल की ट्रॉफी पर क्या लिखा हुआ और उसका मतलब क्या है और इसका इतिहास क्या है?
दरअसल, आईपीएल के पहले 3 साल तक एक अलग ट्रॉफी थी, जिसका आकार भारत के नक्शे जैसा था। हालांकि, 2008, 2009 और 2010 में उस ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ और फिर एक नई ट्रॉफी देखने को मिली, जो आज तक उसी आकार की है। 2011 के बाद से कोई भी बदलाव ट्रॉफी में देखने को नहीं मिला है। उसी समय से आईपीएल की ट्रॉफी पर संस्कृत में लिखा हुआ है, 'यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोतिहि' इसका हिंदी में मतलब होता है 'जहां प्रतिभा और अवसर का मिलन होता है'। वाकई में यह श्लोक इस लीग के लिए इस समय परफेक्ट लगता है।
आपको बता दें, दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल संस्कृत में लिखा हुआ यह वाक्य केवल ट्रॉफी पर लिखा हुआ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह आईपीएल का आधिकारिक टैगलाइन भी है। यह इस टूर्नामेंट के मूल विचार को दर्शाता है कि देश-विदेश के युवा खिलाड़ियों (प्रतिभा) को दुनिया के सबसे बड़े मंच (अवसर) पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की ट्रॉफी के निचले हिस्से (Base) पर साल दर साल जीतने वाली टीमों के नाम भी उकेरे जाते हैं।
आईपीएल का फाइनल जीतने वाली टीम को मुख्य ट्रॉफी सिर्फ मंच पर दी जाती है। इसके बाद विजेता फ्रेंचाइजी को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल वैसी ही एक प्रतिकृति यानी रेप्लिका दी जाती है, जिस पर भी यह श्लोक लिखा होता है। वही ट्रॉफी आईपीएल की चैंपियन बनने के बाद टीमों के पास होती है, जबकि मुख्य ट्रॉफी को बीसीसीआई अपने पास रखती है, जो हर साल यूज होती है। बीसीसीआई ने आईपीएल को ग्लोबल स्टारडम देने के लिए ट्रॉफी को भी अलग तरह से कप की शेप में बनवाया था। शुरुआत के तीन सालों में जो ट्रॉफी थी, वह लोकल नजर आती थी, लेकिन नई ट्रॉफी में वह दमखम दिखा था, जो ग्लोबल स्टेज की ट्रॉफी लग रही थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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