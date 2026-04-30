IPL 2026 में क्या है RCB की सबसे बड़ी ताकत? हेड कोच बोले- हालात जैसे भी हों लेकिन ऐसा करने का दम
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच एंडी फ्लावर ने आईपीएल 2026 में अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बात की है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हेज कोच एंडी फ्लावर ने अपने विविधता भरे गेंदबाजी आक्रमण को आईपीएल के मौजूदा सत्र में अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत बताया जो अलग-अलग पिचों का फायदा उठाने में माहिर है। नई दिल्ली में पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को बुरी तरह हराने के बाद गत चैंपियन अब गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (जीटी) का सामना करने के लिए तैयार हैं।
'हमारे सामने चाहे जैसे भी हालात हों…'
फ्लावर ने बुधवार को मैच की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''हम पावरप्ले में विकेट लेने और विरोधी टीम पर दबाव बनाने में बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे सामने चाहे जैसे भी हालात हों, हम उनमें सहज रहते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे पास एक ऐसा आक्रमण है जो अलग-अलग पिचों का फायदा उठा सकता है। '' दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने शानदार प्रदर्शन किया था।
'हमारे पास अनुभवी स्विंग गेंदबाज हैं'
उन्होंने कहा, ''हमारे पास अनुभवी स्विंग गेंदबाज हैं, हेजलवुड जैसा विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं और स्पिनर हैं जिनके पास अलग तरह का कौशल है। यह विविधता हमें खेल के अलग-अलग चरणों में मजबूत विकल्प देती है। '' फ्लावर ने बल्लेबाजी इकाई को भी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा, ''साथ ही हमारी बल्लेबाजी में काफी गहराई है जिससे टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। यह बल्लेबाजी इकाई किसी भी हालात में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।''
RCB अंक तालिका में दूसरे पायदान पर
निरंतरता हासिल करने के लिए बेताब गुजरात टाइटंस को शानदार फॉर्म में चल रही आरसीबी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब जबकि आईपीएल 2026 के सीजन का आधा चरण पूरा हो चुका है तब गुजरात की टीम आठ मैचों में चार जीत और चार हार के साथ अंक तालिका में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ मौजूदा चैंपियन ने आठ मैचों में से छह में जीत दर्ज की है। आरसीबी अभी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।
आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने कहर बरपाया
आरसीबी की तरफ से उसके तेज गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने मिलकर कहर बरपाया है। जहां भुवनेश्वर ने अपनी शानदार स्विंग से पुराने दिनों की याद दिला दी है, वहीं हेजलवुड ने टेस्ट मैच के स्तर की गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया है। वह बल्ले के बाहरी किनारे को लक्ष्य बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा बीच के ओवरों में क्रुणाल पंड्या का सामना करना भी बड़ी चुनौती है क्योंकि उनकी गेंदबाजी में काफी विविधता है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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