जसप्रीत बुमराह को IPL 2026 में क्या हो गया? अब तो मुंबई इंडियंस ने भी कबूल लिया 'कड़वा सच'
जसप्रीत बुमराह को लेकर मुंबई इंडियंस ने 'कड़वा सच' कबूला है। तेज गेंदबाज बुमराह आईपीएल 2026 में असरदार नजर नहीं आ रहे। उन्हें महज दो सफलता मिली हैं। मुंबई टीम की हालत खस्ता है।
मुंबई इंडियंस (एमआई) के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। वह सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ भी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। एमआई ने 243/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया लेकिन एसआरएच ने छह विकेट से विजयी परचम फहरा दिया। एसआरएच ने आठ गेंद बाकी रहते टारगेट चेज किया। बुमराह ने मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 54 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं लिया। वह जारी सीजन में अभी तक 80 गेंद डाल चुके हैं और केवल दो विकेट ही ले पाए। बुमराह को शुरुआती पांच मैचों में तो सफलात ही नहीं मिली थी। उन्होंने गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक-एक शिकार किया। पांच बार की चैंपियन मुंबई की हालत खस्ता। एमआई ने आठ मैचों में छठी हार झेली और अंक तालिका में नौवें पायदान पर है।
अब तो MI ने भी कबूल लिया 'कड़वा सच'
मुंबई इंडियंस ने भी बुमराह की खराब फॉर्म का 'कड़वा सच' कबूला है। एमआई के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने कहा कि बुमराह उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं। पोलार्ड एसआरएच के हाथों हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''जब कोई क्रिकेटर अच्छा नहीं कर रहा होता तो हम हर पहलू को देखते हैं कि वह अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। और जब जसप्रीत बुमराह की बात आती है तो वो भी अलग नहीं है। वह सालों से अच्छा कर रहे हैं। एक इंसान के तौर पर उन्हें भी गलतियां करने का हकं है। उनका दिन अच्छा न हो, सीजन अच्छा न हो, या कुछ महीने अच्छे न हों, ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें कभी-कभी अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। हालांकि, हम आज में जीने की कोशिश करते हैं और वह उतना अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन वह फिर भी काफी समय से मुंबई इंडियंस और भारत के लिए नंबर एक बॉलर रहे हैं।"
‘जब हम खराब प्रदर्शन करते हैं तो उसे…’
पोलार्ड ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों की नाकामियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि कभी-कभी हम क्रिकेटरों को थोड़ी छूट दे सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा लोगों की नजरों में रहते हैं। जब हम खराब प्रदर्शन करते हैं तो उसे हमेशा हाईलाइट किया जाता है। वहीं, जब आम लोगों काम कर रहे होते हैं और वे गलत ईमेल भेजते हैं तो उनके पास शब्दों और गलतियों को एडिट करने का मौका होता है। हमारे पास यह मौका नहीं है। इसलिए, जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तो यह सही है कि आप कुछ चीजो को स्वीकार करें।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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