राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ की टिकट दिलाने वाले जोफ्रा आर्चर ने मैच के बाद क्या कहा?
अपने शानदार प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ की टिकट दिलाने वाले प्लेयर जोफ्रा आर्चर ने मैच के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने खुशी जताई की जिस दिन टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दिन अच्छा प्रदर्शन कर पाया।
आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जोफ्रा आर्चर ने पहले तो बल्लेबाजी से कमाल करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 15 गेंदों में 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 32 रन 213 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए और उसके बाद गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 17 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। उन्होंने 4.20 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। इस शानदार प्रदर्शन के कारण ही राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले तो निर्धारित 20 ओवर में 205 रनों का स्कोर बना सकी और उसके बाद मुंबई इंडियंस को 175 रनों पर रोककर 30 रनों से जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में एंट्री मारी। जोफ्रा आर्चर को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
मेरे लिए यह साल अच्छा नहीं रहा है
इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने कहा "गलती से सोने की चैन बाहर निकल गई थी। मैं हमेशा इसे वापस अंदर डालने की कोशिश करता हूं। मजाक से इतर उन्होंने मैच के बारे में बात करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह मेरा सबसे अच्छा साल है, मैंने इससे पहले हमेशा थोड़ा बेहतर गेंदबाजी की है।" उन्होंने कहा "हर बार जब आप गेंद लेते हैं तो बस अच्छी जगह पर गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी आपको इसका इनाम नहीं मिलता। खुशी है कि जिस दिन हमें जीत की जरूरत थी, उस दिन हमें इसका इनाम मिला।"
मैं अच्छी जगह गेंद डालने की कोशिश कर रहा था
पावरप्ले में लिए गए विकेटों के बारे में बात करते हुए आर्चर ने कहा "बस गेंद को अच्छी जगह पर डालने की कोशिश कर रहा था। अगर चौका लग जाए और गेंद अच्छी हो, तो ठीक है। लेकिन आप गेंद को अच्छी जगह पर डालने की कोशिश करते हैं।" कोच के गाइडेंस पर बात करते हुए आर्चर ने कहा- "पहले दो मैचों के बाद मैं धीमी गेंदें फेंकने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, मुझे तुमसे और तेज गेंदबाजी नहीं चाहिए।" आर्चर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा "मैं अब कोच की बात सुन रहा हूं। तेज गेंदबाजी करने पर गलती की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा होती है। कभी-कभी आपको कुछ बल्ले के किनारों से निपटना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह सुरक्षित विकल्प होता है।"
बल्लेबाजी के बारे में क्या कहा?
अपनी बल्लेबाजी पर बात करते हुए आर्चर ने कहा "मुझे इतनी जल्दी बल्लेबाजी करने की उम्मीद नहीं थी। इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट की वजह से मुझे बल्लेबाजी करने का मौका बहुत कम मिलता है। जब कोच ने पैड पहनने को कहा तो मैं हैरान रह गया। मुझे खुशी है कि मैं टीम में योगदान दे पाया। वैसे तो मैं खुद को ऑलराउंडर मानता हूं। फिलहाल मैं बहुत अच्छी फॉर्म में हूं, भगवान करे मेरी फिटनेस अच्छी बनी रहे।"
जोफ्रा आर्चर प्रदर्शन
जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों में 32 रन, 1 चौका, 3 छक्का, 213.33 का स्ट्राइक रेट
चार ओवर, 17 रन, 3 विकेट 4.20 का इकोनॉमी रेट
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।