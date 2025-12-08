आईपीएल चैंपियन आरसीबी की क्या हो सकती है मिनी नीलामी में रणनीति? इन पर खेल सकती है दांव

Cricket Logo
मौजूदा आईपीएल चैंपियन आरसीबी के पर्स में 16.4 करोड़ रुपये होंगे और उसकी रणनीति अपनी तेज गेंदबाजी को और धार देने और मध्य क्रम बल्लेबाजी में एक तगड़े विकल्प को ढूंढने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में मिनी नीलामी होने वाली है।

Dec 08, 2025 01:08 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में मिनी नीलामी होने वाली है। इसके लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों की जगह भी शामिल है। मौजूदा आईपीएल चैंपियन आरसीबी के पर्स में 16.4 करोड़ रुपये होंगे और उसकी रणनीति अपनी तेज गेंदबाजी को और धार देने और मध्य क्रम बल्लेबाजी में एक तगड़े विकल्प को ढूंढने की होगी।

आरसीबी ने कुल 17 खिलाड़ियों को रीटेन किया जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। उसके पास खिलाड़ियों के अभी 8 स्लॉट खाली हैं क्योंकि हर फ्रेंचाइजी 25 खिलाड़ी रख सकती है। किसी फ्रेंचाइजी में 8 ओवरसीज खिलाड़ी ही रह सकते हैं। ऐसे में आरसीबी में 2 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है। इस तरह कुल 8 स्लॉट को भरने के लिए आरसीबी की जेब में 16.4 करोड़ रुपये होंगे।

आरसीबी की जरूरत

आरसीबी की जरूरत की बात करें तो उसे एक ओवरसीज स्ट्राइक पेसर की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही जिसका इस्तेमाल जोश हेजलवुड और नुवान तुषारा के साथ इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा फ्रेंचाइजी चाहेगी कि उसके तरकश में एक और भारतीय तेज गेंदबाज हो। साथ ही साथ वह चाहेगी कि उसके पास एक भरोसेमंदर मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज हो जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल सके। इस विकल्प के लिए भारतीय क्रिकेटर ही सबसे मुफीद हो सकता है।

इन खिलाड़ियों पर हो सकती है आरसीबी की नजर

मिनी नीलामी में एनरिक नॉर्ट्जे आरसीबी के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। वह 145 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं और आरसीबी के आक्रमण को और धारदार बना सकते हैं।

इसी तरह सलमान निजार और सिमरनजीत सिंह पर भी आरसीबी की नजर हो सकती है। सलमान जहां मिडल ऑर्डर के फिनिशर बल्लेबाज की जरूरत को टिक कर सकेंगे, वहीं अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से भी टीम को मजबूती दे सकते हैं। सिमरनजीत सिंह को अगर साथ जोड़ने में आरसीबी कामयाब होती है तो इससे टीम के पास गेंदबाजी में उसके पास बेहतर विकल्प मिल सकते हैं।

आरसीबी इनके अलावा अपनी बल्लेबाजी को और मजबूती के लिए पृथ्वी शॉ को भी साथ में जोड़ सकती है। आईपीएल में इग्नोर रहे शॉ के लिए शायद ही बोलियों की होड़ लगे, लिहाजा बिना बहुत ज्यादा जेब पर बोझ डाले आरसीबी एक मजबूत बल्लेबाज को अपने साथ जोड़ सकती है। वानिंदु हसरंगा भी आरसीबी की जरूरत के लिहाज से एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
