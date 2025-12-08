आईपीएल चैंपियन आरसीबी की क्या हो सकती है मिनी नीलामी में रणनीति? इन पर खेल सकती है दांव

संक्षेप: मौजूदा आईपीएल चैंपियन आरसीबी के पर्स में 16.4 करोड़ रुपये होंगे और उसकी रणनीति अपनी तेज गेंदबाजी को और धार देने और मध्य क्रम बल्लेबाजी में एक तगड़े विकल्प को ढूंढने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में मिनी नीलामी होने वाली है।

इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में मिनी नीलामी होने वाली है। इसके लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों की जगह भी शामिल है। मौजूदा आईपीएल चैंपियन आरसीबी के पर्स में 16.4 करोड़ रुपये होंगे और उसकी रणनीति अपनी तेज गेंदबाजी को और धार देने और मध्य क्रम बल्लेबाजी में एक तगड़े विकल्प को ढूंढने की होगी।

आरसीबी ने कुल 17 खिलाड़ियों को रीटेन किया जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। उसके पास खिलाड़ियों के अभी 8 स्लॉट खाली हैं क्योंकि हर फ्रेंचाइजी 25 खिलाड़ी रख सकती है। किसी फ्रेंचाइजी में 8 ओवरसीज खिलाड़ी ही रह सकते हैं। ऐसे में आरसीबी में 2 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है। इस तरह कुल 8 स्लॉट को भरने के लिए आरसीबी की जेब में 16.4 करोड़ रुपये होंगे।

आरसीबी की जरूरत आरसीबी की जरूरत की बात करें तो उसे एक ओवरसीज स्ट्राइक पेसर की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही जिसका इस्तेमाल जोश हेजलवुड और नुवान तुषारा के साथ इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा फ्रेंचाइजी चाहेगी कि उसके तरकश में एक और भारतीय तेज गेंदबाज हो। साथ ही साथ वह चाहेगी कि उसके पास एक भरोसेमंदर मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज हो जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल सके। इस विकल्प के लिए भारतीय क्रिकेटर ही सबसे मुफीद हो सकता है।

इन खिलाड़ियों पर हो सकती है आरसीबी की नजर मिनी नीलामी में एनरिक नॉर्ट्जे आरसीबी के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। वह 145 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं और आरसीबी के आक्रमण को और धारदार बना सकते हैं।

इसी तरह सलमान निजार और सिमरनजीत सिंह पर भी आरसीबी की नजर हो सकती है। सलमान जहां मिडल ऑर्डर के फिनिशर बल्लेबाज की जरूरत को टिक कर सकेंगे, वहीं अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से भी टीम को मजबूती दे सकते हैं। सिमरनजीत सिंह को अगर साथ जोड़ने में आरसीबी कामयाब होती है तो इससे टीम के पास गेंदबाजी में उसके पास बेहतर विकल्प मिल सकते हैं।