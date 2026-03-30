मुंबई इंडियंस ने आखिरकार 13 साल बाद तोड़ा ये तिलिस्म, कप्तान पांड्या बोले- बहुत इंतजार किया है
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पर मिली जीत के बाद कहा कि सत्र का पहला मैच जीतने के लिए लंबा इंतजार (13 सत्र) करना पड़ा।
रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को मुंबई इंडियंस ने हाई स्कोरिंग मैच में हराया। केकेआर पर मिली जीत के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि सत्र का पहला मैच जीतने के लिए लंबा इंतजार टीम को करना पड़ा। 13 साल के बाद एमआई अपना सीजन का पहला लीग मैच जीती है।
मुंबई इंडियंस हमेशा आईपीएल में धीमी शुरुआत करने वाली टीम रही है, लेकिन इस दौरान 5 खिताब भी मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। टीम ने आईपीएल में आखिरी बार अपना पहला मैच अप्रैल 2012 में जीता था, जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को आठ विकेट से हराया था। टीम ने 2013 से लेकर 2020 के बीच पांच बार खिताब जरूर जीता, लेकिन पहले मैच में हार का सिलसिला जारी रहा।
रोहित शर्मा (78 रन) और रेयान रिकलटन (81 रन) के अर्धशतकों के साथ पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी से मुंबई इंडियंस ने केकेआर को छह विकेट से हराकर टूर्नामेंट के पहले मैच में 13 सत्र से चले आ रहे अपने हार के सिलसिले को खत्म किया। पांड्या ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, ''सत्र का पहला मैच जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हम जब भी मैदान पर उतरे, हमने हमेशा सत्र की शुरुआत जोरदार तरीके से करने का सोचा। पूरी टीम बहुत खुश है कि हम ऐसा कर पाए।''
केकेआर ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे (67) और अंगकृष रघुवंशी (51) के अर्धशतकों से 20 ओवर में चार विकेट पर 220 रन का स्कोर खड़ा किया। इस बड़े स्कोर का पीछा करने के बारे में उन्होंने कहा, ''क्रिकेट में आजकल के मिजाज और पिच को देखते हुए हमारे गेंदबाजों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने केकेआर को 240 या 250 रन के स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। ये लक्ष्य मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन 220 का स्कोर हासिल किया जा सकता है। ''
रोहित (43 गेंद, चार चौके और आठ छक्के) और रिकलटन (38 गेंद, छह चौके, छह छक्के) की मदद से मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। पांड्या ने कहा, ''रोहित और रिकलटन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।''
रिकलटन और क्विंटन डिकॉक में से किसी एक को चुनने के बारे में उन्होंने कहा, ''रेयान ने पिछले साल हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और क्विनी एक बेहतरीन इंसान हैं। वह समझ गए थे कि हम एक खिलाड़ी का साथ दे रहे हैं और टीम में निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं। यह तरीका काम आया। जब भी मैं रोहित को कुछ शॉट्स खेलते देखता हूं तो हर कोई हैरान रह जाता है। उनकी बल्लेबाजी बेहतरीन नहीं बल्कि जबरदस्त है। ''
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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