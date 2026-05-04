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हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास वॉशी है; जीत के बाद शुभमन गिल ने की सुंदर की दिल खोलकर तारीफ

May 04, 2026 10:48 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के बाद ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे खुशकिस्मत हैं कि उनके पास वॉशी जैसे खिलाड़ी हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किल परिस्थितियों में नाबाद 40 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास वॉशी है; जीत के बाद शुभमन गिल ने की सुंदर की दिल खोलकर तारीफ

आईपीएल 2026 में रविवार को गुजरात टाइटन्स ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने टीम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे खुशकिस्मत हैं कि उनके पास वॉशी जैसा खिलाड़ी है। वॉशिंगटन सुंदर ने जीत के लिए 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 23 गेंद में 40 रनों की नाबाद और मैच विजेता पारी खेली थी।

गुजरात टाइटन्स की ये लगातार तीसरी जीत थी। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, ‘ये ऐसी पिच नहीं थी जहां हम 15-16 ओवर में चेज करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि एक या दो ओवर पहले जीत का लक्ष्य रखते हैं। यही बात हुई थी। अगर कोई जम जाता है तो वह देर तक टिकने की कोशिश करे क्योंकि पहली ही गेंद से मारना आसान नहीं होता।’

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गिल ने वॉशिंगटन सुंदर की फिनिशर वाली भूमिका की तारीफ करते हुए कहा, 'लेंथ बॉल्स उस तरह से नहीं आ रही थीं, जिस तरह अन्य विकेट्स पर आती हैं। इसलिए वह बल्लेबाज जो सेट हो चुका हो उसके लिए यह महत्वपूर्ण था...खुशकिस्मती से हमारे पास वॉशी थे और उन्होंने हमारे लिए मैच को फिनिश किया।'

गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को हराने से पहले आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स को भी शिकस्त दी थी। लगातार तीसरी जीत के बाद भी पॉइंट्स टेबल में अभी टीम पांचवें नंबर पर बनी हुई है और प्लेऑफ में पहुंचने के उसके आसार अच्छे हैं। गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल 2026 में अभी तक 10 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 6 में जीत मिली है। उनका अगला मुकाबला अब शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है।

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रविवार को हुए मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और 2 रन पर ही उसके 2 विकेट गिर गए थे। 47 के टीम स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर भी पांचवें विकेट के तौर पर वापस जा चुके थे। भला हो सूर्यांश शेडगे की 57, मार्कस स्टोइनिस की 40 और मार्को जेनसेन की 20 रन की पारियों की जो पंजाब किंग्स 150 का आंकड़ा पार कर पाई। जेसन होल्डर ने 24 रन देकर 4 विकेट झटके।

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लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटन्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। 16 रन के टीम स्कोर पर कप्तान शुभमन गिल के तौर पर गुजरात को पहला झटका लगा। लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन और जोश बटलर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। बटलर 26 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 57 रनों की पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर ने नॉट आउट रहते हुए 23 गेंदों में 40 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। गुजरात टाइटन्स के जेस होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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