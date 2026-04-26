प्रभसिमरन-प्रियांश को बैटिंग करते देख पावरप्ले में ही जीत को लेकर आश्वत हो गए थे यूजी चहल
भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की छह विकेट की जीत के बाद शनिवार को कहा कि उनके सलामी बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ पारी से वे शुरुआती छह ओवर के बाद ही जीत को लेकर आश्वस्त हो गए थे।
भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की छह विकेट की जीत के बाद शनिवार को कहा कि उनके सलामी बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ पारी से वे शुरुआती छह ओवर के बाद ही जीत को लेकर आश्वस्त हो गए थे।
पंजाब ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत
दिल्ली कैपिटल्स ने दो विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन पंजाब किंग्स ने चार विकेट पर 265 रन बनाकर आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की 26 गेंदों में 76 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंदों में नाबाद 71 रन की पारी की बदौलत टीम ने 18.5 ओवर में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 116 रन बनाए, जबकि प्रभसिमरन ने पहले विकेट के लिए प्रियांश आर्य के साथ 42 गेंदों में 128 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रख दी। मैच के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चहल ने माना कि दिल्ली जैसे छोटे मैदान में गेंदबाजी आसान नहीं होती है।
पावरप्ले में अच्छी शुरुआत ने रखी जीत की आधारशिला
चहल ने कहा, “यहां गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारी सोच सकारात्मक थी। जिस तरह हमारे सलामी बल्लेबाज खेल रहे थे, उससे हमेशा यह भरोसा रहता है कि हम बड़े लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं।” उन्होंने टीम की आक्रामक शुरुआत की सराहना करते हुए कहा, “पिछले साल हम उपविजेता थे और इस बार शिविर में आने के बाद से ही सभी सकारात्मक बातें कर रहे थे। इस प्रदर्शन का श्रेय हम प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य को देना चाहेंगे। जब आप शुरुआती छह ओवर में लय बना लेते हैं तो मध्यक्रम पर ज्यादा दबाव नहीं आता। आज हमने पावर प्ले में 118 रन बना लिए थे।” छोटे मैदान पर गेंदबाजी की कठिनाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "यह छोटा मैदान है, यहां लक्ष्य का बचाव करना आसान नहीं होता। गेंदबाजी काफी मुश्किल है।"
बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं प्रभसिमरन, अय्यर बेहतर कप्तान
प्रभसिमरन की बल्लेबाजी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “उन्हें गेंदबाजी करना काफी मुश्किल है। लोग हेनरिख क्लासेन और निकोलस पूरन की बात करते हैं, लेकिन मैंने अभ्यास मैचों में प्रभसिमरन को गेंदबाजी की है और वह भी उतने ही खतरनाक हैं, खासकर पावर प्ले में।” उन्होंने कहा, “उसने पिछले दो-तीन साल में काफी मेहनत की है। गेंदबाज के तौर पर मैं खुश हूं कि वह मेरी टीम में है।” चहल ने कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए कहा, "श्रेयस गेंदबाजों को सिर्फ योजना बताते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। बल्लेबाजी में उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। जब दिल्ली ने 264 रन बना लिए थे, तब भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे लक्ष्य हासिल करने को लेकर आश्वस्त थे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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