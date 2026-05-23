वीरेंद्र सहवाग ने डिकोड किया SRH की जीत का सबसे बड़ा 'फॉर्मूला', बोले- ऐसा दबाव बनाते हैं कि...
वीरेंद्र सहवाग ने बताया है कि एसआरएच के पास कौन सी ताकत है, जिसके दम पर वह सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर देती है। सहवाग ने कहा है कि वह घर पर बड़ा स्कोर बनाते हैं, जिससे टीम दबाव में आ जाती है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने 55 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार झेलने के बावजूद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान बरकरार रखा। आरसीबी अब क्वालीफायर 1 में खेलेगी, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने सनराइजर्स हैदराबाद की ही तारीफ की है, जिसने 250 से ज्यादा रन बनाकर मैच को बड़े अंतर से जीता। हालांकि, उन्हें टॉप 2 में पहुंचने का मौका नहीं मिला। टीम अब अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद एलिमिनेटर में खेलेगी। सहवाग ने बताया है कि एसआरएच के पास कौन सी ताकत है, जिसके दम पर वह सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर देती है।
स्टार स्पोर्ट्स के शो पर वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि घर पर एसआरएच की बैटिंग का दबदबा होता है। आरसीबी के लिए अब सिलेक्शन में सिरदर्द प्लेऑफ्स में जाकर होगा। उन्होंने पंजाब किंग्स वर्सेस एलएसजी मैच पर भी बात की। सहवाग ने कहा, "SRH का अपने घर में बैटिंग का दबदबा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं, तो वे अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं। उन्होंने लगातार 230 से 240 रन बनाए हैं। इस तरह का टोटल चेज़ करने वाली टीम पर तुरंत प्रेशर डालता है। RCB के खिलाफ, वे और भी ऊपर गए, 255 रन बनाए। इससे पहले ही ओवर से चेज करना बहुत मुश्किल हो गया।"
सहवाग ने माना, “RCB टारगेट का पीछा करने के इरादे से उतरी थी, लेकिन सब जानते थे कि अगर पावरप्ले उनके पक्ष में नहीं गया, तो मैच SRH के कंट्रोल में होगा और ठीक वैसा ही हुआ। पावरप्ले खत्म होने के बाद जब RCB ने विकेट गंवाए, तो ज़रूरी रन रेट बढ़ता गया और गेम हाथ से निकल गया। फ्लैट ट्रैक पर, बड़ा टोटल बनाना और फिर स्कोरबोर्ड के प्रेशर को बाकी काम करने देना, घर पर SRH का सिग्नेचर मूव बन गया है।”
क्रिकेटर से कमेंटेटर बने वीरेंद्र सहवाग ने वेंकटेश अय्यर की भी तारीफ की, जो लगातार ओपनर के तौर पर तेज गति से रन बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते समय सबसे अच्छे रहते हैं। उन्होंने KKR के लिए उस पोजीशन पर अपनी सबसे अच्छी पारियां खेलीं।" पंजाब किंग्स के मैच को लेकर उन्होंने कहा, "पंजाब किंग्स लखनऊ के खिलाफ यह गेम हारना नहीं चाहेगी। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उनके पास प्लेऑफ में जगह बनाने के काफी मौके थे, लेकिन वे उन्हें भुना नहीं पाईं। उनकी बैटिंग ने अहम मौकों पर उन्हें निराश किया है और उनकी बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी रही है। कभी-कभी जब आप बहुत सारे गेम जीतते हैं तो एवरेज का नियम काम आता है, लेकिन पंजाब हाल ही में इसके गलत साइड पर रही है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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