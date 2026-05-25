वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी, IPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद इस टीम को बदलना चाहिए कप्तान
वीरेंद्र सहवाग ने भविष्यवाणी की है कि आगामी सीजन में 10 टीमों में से किन-किन को अपने कप्तान बदलने की जरूरत है। सहवाग ने यहां उस टीम का भी नाम लिया है जिसने आईपीएल 2026 प्लेऑफ में जगह बनाई है।
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट वीरेंद्र सहवाग ने अगले सीजन के लिए सभी 10 टीमें में से किन-किन को अपने कप्तान बदलने की जरूरत है, इसको लेकर भविष्यवाणी की है। आईपीएल 2026 में कई कप्तान ऐसे रहे जिन्होंने खूब निराश किया। हालांकि सहवाग ने अपनी इस लिस्ट में उस कप्तान का भी नाम लिया, जिसकी टीम IPL 2026 प्लेऑफ में पहुंची है। जी हां…बता दें, आईपीएल 2026 प्लेऑफ में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने जगह बनाई है।
सहवाग ने क्रिकब्ज के एक वीडियो में आईपीएल 2027 के कप्तानों को लेकर ‘कीप और रिमूव’ वीडियो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किन टीमों को अगले सीजन अपना कप्तान बदलना चाहिए और किन टीमों को नहीं।
सहवाग से सबसे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को हटाने की सलाह दी। वहीं ऋषभ पंत के सवाल पर उन्होंने 50-50 कहा। मगर अंत में वह बोले कि उन्हें रखना चाहिए।
बता दें, आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर रही। एलएसजी ने 14 में से 4 ही मैच जीते। पंत का निजी परफॉर्मेंस भी पूरे सीजन खराब रहा। उन्होंने ओपनिंग से लेकर नंबर-3 और 4 हर जगह बैटिंग की।
वहीं सहवाग ने इस दौरान सबसे बड़ी भविष्यवाणी करते हुए उस टीम के कप्तान को हटाने को कहा जिसकी टीम इस समय प्लेऑफ्स में है। यह कप्तान और कोई नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग है।
वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि आरआर को 2027 में अपना कप्तान बदलने की जरूरत है। वन वर्ड अंसर होने की वजह से सहवाग ने इसके पीछे का कारण नहीं बताया।
रियान पराग का IPL 2026 प्रदर्शन
रियान पराग ने आईपीएल 2026 में चोट के चलते कुछ मैच मिस किए। इस सीजन 12 मुकाबलों में उन्होंने दो अर्धशतक जड़े, मगर वह अभी तक 300 रन का आंकड़ तक पार नहीं कर पाए हैं। उनके नाम इस सीजन महज 24.73 की औसत के साथ 272 रन दर्ज है। वहीं इस सीजन उनकी कप्तानी भी साधारण रही है।
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है। उनके खाते में 14 मैचों के बाद 16 अंक थे।
IPL 2026 एलिमिनेटर में उनका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 27 मई को होना है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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