भारतीय टीम से अब ज्यादा दूर नहीं है ये खिलाड़ी, वीरेंद्र सहवाग ने किसको लेकर की भविष्यवाणी?
IPL 2026 के क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आरसीबी के लिए दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम को फाइनल में पहुंचने वाले रजत पाटीदार की तारीफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने की है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। सहवाग का मानना है कि रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में जिस तरह की पारी खेली है, उससे लगता है कि वह भारतीय टीम से अब ज्यादा दूर नहीं है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने गुजरात टाइटन्स के खतरनाक बॉलिंग अटैक के खिलाफ 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के भी शामिल थे।
रजत पाटीदार ने 13 पारियों में 486 रन बना दिए हैं। उनका औसत 44 से ज्यादा का है, जबकि स्ट्राइक रेट 200 के करीब का है। बल्ले से उनका ये सबसे अच्छा सीजन रहा है, क्योंकि अब तक चार सीजन में वे कभी 400 के पार नहीं गए थे, लेकिन अब 500 के पार भी जा सकते हैं। रजत पाटीदार ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचा है। भारतीय टी20 टीम में अब वे वापसी कर सकते हैं। हालांकि, पहले से ही वहां ट्रैफिक जाम है, लेकिन वह उसे क्रॉस कर सकते हैं।
वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज पर रजत पाटीदार को लेकर कहा, "जब वह बैटिंग करने आए थे, तो एक ही ओवर में दो विकेट गिर गए थे। वहां से, उन्होंने सिचुएशन को संभाला, अपनी इनिंग्स को संभाला और फिर आखिर में पूरी तरह से तबाही मचा दी। उन्होंने हर तरफ छक्के मारे, वे सोचे-समझे हिट थे। उन्हें पता है कि उनकी ताकत क्या है, वह बॉल का इंतजार करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इंडियन टीम बिल्कुल भी दूर नहीं हैं।"
इस पर मोहित शर्मा ने उसी शो में कहा, "वह शानदार बैटिंग कर रहा है, अब उसके लिए सवाल यह है कि आप भविष्य में चीज़ों को कैसे चलाते हैं? आप इंडिया के लिए कैसे खेल सकते हैं? जगह कैसे बनेगी?" टीम इंडिया के पास पहले से ही मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे नाम हैं। यहां तक श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन पा रही है। ऐसे में रजत पाटीदार को कैसे उस टीम में समायोजित किया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल रहेगा।
सहवाग ने आरसीबी को लेकर भी कहा है कि उन्हें फाइनल में पहुंचने पर आराम से नहीं बैठना चाहिए। सहवाह ने कहा, "वे सिर्फ इसलिए आराम नहीं कर सकते, क्योंकि वे फाइनल में हैं। उन्हें इसके लिए तैयारी करनी होगी। यह उनका फायदा है कि वे वहां 2 दिन प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरी टीम जो फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करेगी, उसे वहां प्रैक्टिस करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपने ब्रेक डे पर ट्रैवल करना होगा। साथ ही, RCB उस ग्राउंड पर कई बार खेल चुकी है और वहां टाइटल भी जीता है।"
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