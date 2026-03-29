विराट कोहली बन गए T20 क्रिकेट में एशियाई किंग, तोड़ डाला पाकिस्तानी दिग्गज का रिकॉर्ड
विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि वे इस मामले में पहले एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। शोएब मलिक का रिकॉर्ड उन्होंने धराशायी कर दिया है।
IPL 2026 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और विराट कोहली ने धमाकेदार अंदाज में की। आरसीबी ने 200 से ज्यादा की रन चेज 16वें ओवर में ही पूरी की, जबकि विराट कोहली ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई और दमदार अर्धशतक जड़ा। वे 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद लौटे और इसी पारी के दौरान उन्होंने एशियाई किंग का तमगा भी हासिल कर लिया। वे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पाकिस्तानी दिग्गज शोएब मलिक को पीछे छोड़ा है।
विराट कोहली आईपीएल 2026 के पहले मैच से पहले टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज थे, लेकिन आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच के बीच में ही वे एशियाई किंग बन गए। जैसे ही 29 रन विराट कोहली ने बनाए, उन्होंने शोएब मलिक को पीछे छोड़ दिया। शोएब मलिक के रनों की संख्या टी20 क्रिकेट में 13571 थी। वहीं, विराट कोहली इस मैच से पहले 13543 रन बना चुके थे। अब उनके रनों की संख्या इस मैच के बाद 13612 हो गई है। इस तरह शोएब मलिक अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।
इसके अलावा विराट कोहली टी20 क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उनके आगे इस लिस्ट में क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर हैं। गेल ने 14562, पोलार्ड ने 14482, हेल्स ने 14449, वॉर्नर ने 14063 और बटलर ने 13845 रन बनाए हैं। विराट कोहली आईपीएल के इस सीजन में टॉप 5 में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जोस बटलर इस सीजन कैसी क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली ने इस मैच में 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 69 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 181.58 का था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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