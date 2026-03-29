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विराट कोहली बन गए T20 क्रिकेट में एशियाई किंग, तोड़ डाला पाकिस्तानी दिग्गज का रिकॉर्ड

Mar 29, 2026 06:43 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि वे इस मामले में पहले एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। शोएब मलिक का रिकॉर्ड उन्होंने धराशायी कर दिया है।

विराट कोहली बन गए T20 क्रिकेट में एशियाई किंग, तोड़ डाला पाकिस्तानी दिग्गज का रिकॉर्ड

IPL 2026 की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और विराट कोहली ने धमाकेदार अंदाज में की। आरसीबी ने 200 से ज्यादा की रन चेज 16वें ओवर में ही पूरी की, जबकि विराट कोहली ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई और दमदार अर्धशतक जड़ा। वे 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद लौटे और इसी पारी के दौरान उन्होंने एशियाई किंग का तमगा भी हासिल कर लिया। वे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पाकिस्तानी दिग्गज शोएब मलिक को पीछे छोड़ा है।

विराट कोहली आईपीएल 2026 के पहले मैच से पहले टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज थे, लेकिन आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच के बीच में ही वे एशियाई किंग बन गए। जैसे ही 29 रन विराट कोहली ने बनाए, उन्होंने शोएब मलिक को पीछे छोड़ दिया। शोएब मलिक के रनों की संख्या टी20 क्रिकेट में 13571 थी। वहीं, विराट कोहली इस मैच से पहले 13543 रन बना चुके थे। अब उनके रनों की संख्या इस मैच के बाद 13612 हो गई है। इस तरह शोएब मलिक अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।

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इसके अलावा विराट कोहली टी20 क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उनके आगे इस लिस्ट में क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर हैं। गेल ने 14562, पोलार्ड ने 14482, हेल्स ने 14449, वॉर्नर ने 14063 और बटलर ने 13845 रन बनाए हैं। विराट कोहली आईपीएल के इस सीजन में टॉप 5 में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जोस बटलर इस सीजन कैसी क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली ने इस मैच में 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 69 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 181.58 का था।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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